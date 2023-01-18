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زيلينسكي يعتبر تحطم مروحية وزير الداخلية «مأساة مروعة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 12:34 مساء
زيلينسكي يعتبر تحطم مروحية وزير الداخلية «مأساة مروعة»
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اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني، الأربعاء، قرب كييف «مأساة مروعة».

وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف. تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطم. الألم لا يوصف»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

- أوكرانيا تفتح تحقيقا بشأن تحطم مروحية وزير الداخلية
- الرئاسة الأوكرانية: مروحية وزير الداخلية تحطمت في طريقها إلى الجبهة
- مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم المروحية بكييف

وتحطمت مروحية وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، قرب كييف وهي في طريقها إلى الجبهة، وفق الرئاسة الأميركية، وتسببت المأساة في مقتل 18 شخصا على الأقل.

فتح تحقيق في ملابسات تحطم مروحية وزير الداخلية
واعتبر رئيس الوزراء الأوكراني، الأربعاء، أن مقتل وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي ومسؤولين كبار آخرين في تحطم مروحية قرب كييف هو «خسارة كبيرة» للبلد الذي تمزقه الحرب.

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال، على «تلغرام»: «خسارة كبيرة للفريق الحكومي وللدولة بكاملها. تعازيّ الصادقة لعائلات الضحايا. أصدرت تعليمات للمسؤولين بتشكيل فريق خاص على الفور لإجراء تحقيق مفصل في جميع ملابسات المأساة»، وفق الوكالة الفرنسية.

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