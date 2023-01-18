أوكرانيا تفتح تحقيقا بشأن تحطم مروحية وزير الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني، الأربعاء، أن مقتل وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي، ومسؤولين كبار آخرين في تحطم مروحية قرب كييف هو «خسارة كبيرة» للبلد الذي تمزقه الحرب.

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال، على «تلغرام»: «خسارة كبيرة للفريق الحكومي وللدولة بكاملها. التعازيّ الصادقة لعائلات الضحايا. وأصدرت تعليمات للمسؤولين بتشكيل فريق خاص على الفور لإجراء تحقيق مفصل في جميع ملابسات المأساة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- الرئاسة الأوكرانية: مروحية وزير الداخلية تحطمت في طريقها إلى الجبهة

- مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم المروحية بكييف

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن المروحية التي كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، والتي تحطمت قرب كييف في مأساة قُتل فيها 18 شخصا على الأقل، كانت متجهة إلى الجبهة.

وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، للتلفزيون الوطني: «هدف هذه الرحلة كان الذهاب إلى إحدى النقاط الساخنة في بلدنا حيث تدور المعارك. كان وزير الداخلية ذاهبًا إلى هناك»، وفق «الوكالة الفرنسية».