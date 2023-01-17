مسؤول أميركي: بلينكن يزور الصين في 5 و6 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بكين في الخامس من فبراير والسادس منه، وفق ما أفاد مسؤول أميركي الثلاثاء.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن بلينكن سيصل الصين في الخامس من فبراير وسيجري محادثات في السادس منه في إطار هذه الزيارة الهادفة إلى محاولة تهدئة التوتر مع الخصم الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس».

وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني الجديد تشين قانغ، في 2 يناير الجاري، عبر الهاتف، وذلك بعدما عينت الصين سفيرها لدى الولايات المتحدة وزيرا جديدا للخارجية.

تعيين السفير وزيرا للخارجية

وعينت الصين تشين، سفيرها لدى واشنطن والمساعد الموثوق به للرئيس شي جين بينغ، وزيرا جديدا للخارجية. وجاء ذلك فيما تسعى بكين وواشنطن إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة بينهما.

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وحل تشين (56 عاما) محل وانغ يي الذي كان وزيرا للخارجية على مدار العقد الماضي. وجرت ترقية وانغ (69 عاما) لتولي دور بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضى، ومن المتوقع أن يلعب دورا أكبر في السياسة الخارجية الصينية.

تفاؤل إزاء العلاقات مع الولايات المتحدة

وبدا تشين متفائلا إزاء العلاقات مع الولايات المتحدة خلال فترة توليه منصب السفير الصيني القصيرة نسبيا والتي استمرت 17 شهرا، لكن تلك الفترة تزامنت مع تدهور العلاقات بين القوتين العظميين.

وشهدت الفترة التي قضاها وانغ وزيرا للخارجية ارتفاعا حادا في التوتر بين بكين وواشنطن حيال مجموعة واسعة من القضايا مثل التجارة وتايوان.