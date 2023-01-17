هولندا توقف رجلا يشتبه بأنه مسؤول أمني في تنظيم «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ممثلو الادعاء في هولندا الثلاثاء توقيف رجل يشتبه بأنه مسؤول أمني في صفوف تنظيم «داعش» كان ينشط في محيط مخيم اليرموك للاجئين جنوب دمشق، وداخله.

وقالت النيابة إن الرجل السوري البالغ 37 عاماً «لعب دوراً هاماً في الحرب الأهلية السورية في تنظيمي جبهة النصرة والدولة الإسلامية الإرهابيين»، وأضافت «نشتبه بأنه من منصبه في «داعش» ساهم بجرائم حرب ارتكبها التنظيم في سورية».

المشتبه به طلب اللجوء في هولندا في 2019

وأكد ممثلو الادعاء في بيان أن المشتبه به طلب اللجوء في هولندا في 2019 واستقر في قرية أركيل في جنوب غرب البلاد بعد عام، حيث ألقي القبض عليه الثلاثاء. ويُشتبه في أن الرجل شغل منصبًا رفيع المستوى في جهاز الأمن في تنظيم «داعش» بين عامي 2015 و2018، بحسب ما ذكرت النيابة، وأنه شغل سابقًا المنصب نفسه لمدة عامين في جبهة النصرة.

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ويشتبه في أن الرجل كان ناشطاً لصالح التنظيمين وداخل مخيم اليرموك للاجئين وحوله. وسيمثل أمام قاضي التحقيق في لاهاي في 20 يناير.

مخيم اليرموك يسقط في أيدي تنظيم «داعش

وأقيم مخيم اليرموك في خمسينيات القرن الماضي، وكان في البداية مخيمًا للاجئين أنشئ للفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم. وأصبح المخيم عبر العقود منطقة سكنية وتجارية، سيطرت عليه فصائل معارضة في 2012، وسقطت بعد ثلاث سنوات في أيدي تنظيم «داعش».

وفي مايو 2018، استعادت الحكومة السورية السيطرة على المخيم بعد سنوات من القتال والقصف المُدمِّر.