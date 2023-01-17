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صحفيان فرنسيان ينفيان ارتكاب «أي جريمة جنائية» خلال محاكمتهما بتهمة ابتزاز ملك المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 12:59 مساء
صحفيان فرنسيان ينفيان ارتكاب «أي جريمة جنائية» خلال محاكمتهما بتهمة ابتزاز ملك المغرب
صورة التُقطت في 29 أغسطس 2015، في الرباط تُظهر الصفحات الأولى من صحف بالعربية عليها صور الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسييه المتهمين بابتزاز الملك محمد السادس. (أ ف ب)
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مثل صحفيان فرنسيان، أمام محكمة في باريس، الإثنين، للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز ملك المغرب في العام 2015، الأمر الذي ينفيانه، فيما يتوقع أن يصدر الحكم في 14 مارس المقبل.

ودفع إريك لوران، المراسل السابق في «راديو فرانس» و«لوفيغارو ماغازين»، ومؤلف عدد من الكتب، متسائلا: «أين الابتزاز؟»، في مواجهة اتهامه بأنه طلب مليوني يورو للتخلّي عن نشر معلومات قد تكون مُحرجة للرباط، حسب وكالة «فرانس برس».

واعترف الصحفي السابق البالغ من العمر 75 عاما، أمام محكمة باريس الجنائية بـ«خطأ أخلاقي» وبـ«كارثة»، لأنه «وافق على التورّط في هذه القضية»، ولكن ليس بـ«أي جريمة جنائية».

من جهتها، قالت المتهمة كاترين غراسييه (48 عاما)، مؤلّفة كتب عن المغرب وليبيا، إنّ الموفد المغربي «أغواني بعرضه المالي، لقد تورطت ويؤسفني ذلك».

موعد في حانة بباريس
والصحافيان اللذان قد نشرا كتابا عن الملك محمد السادس في العام 2012 مُنع في المغرب، وقّعا عقد نشر جديدا مع دار النشر الفرنسية «لو سوي» (Le Seuil) لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.

وفي 23 يوليو 2015، تواصل إريك لوران مع الأمانة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معه، ونُظّم الموعد في 11 أغسطس مع موفد مغربي، هو المحامي هشام ناصري، في حانة بقصر بباريس.

- محاكمة صحفيين فرنسيين بتهمة «ابتزاز» ملك المغرب

وقال إريك لوران الذي كان جالسا على كرسي في المحكمة «وصفت له محتوى الكتاب»، المفترض أن يتضمّن التوترات في العائلة الملكية، واتهامات باختلاس أموال تشمل شركات عامة في البلاد.

وأضاف «قال لي ناصري: كلّ هذا، هذا لا يناسبنا، وبسرعة كبيرة انتقلنا إلى صفقة. هو الذي اقترح» الأمر، غير أن محامي الدولة المغربية أكّد أنّ «ليس هذا ما حدث»، مشيرا إلى أنّ لوران هو «الذي أثار (موضوع) الترتيب» المالي.

المغرب يقدّم شكوى

وقال إنّ مشروع الكتاب «لم يكن موجودا أبدا، ليس لديهم أي عنصر لكتابته.. المعلومات التي ستهز المملكة المغربية: أين هي؟ لا يوجد شيء»، معتبرا أنّ الصحافيَين رأيا في محاولة الابتزاز «فرصة لتغيير حياتهما».

وبعد هذا الاجتماع، قدّم المغرب شكوى، وفُتح تحقيق وعُقد اجتماعان آخران في 21 و27 أغسطس 2015 بين المبعوث وإريك لوران، لكنهما كانا تحت مراقبة عناصر من الشرطة.

وحصل اللقاء الثاني بحضور الصحفية كاترين غراسييه، وحينها، وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلّي عن كتابهما، وفق تقارير، وأوقفا وبحوزة كلّ منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك الذي قام بتسجيل المقابلات من دون علمهما.

وفي مواجهة محضر اللقاء الأول، الذي يبدو فيه لوران وهو يطلب مبلغا من المال، قال هذا الأخير «هذا التسجيل مزيّف».

وفي هذا السياق، أفادت خبيرة بأنّ النسخة التي جرى إيداعها أمام المحقّقين خضعت لـ«معالجة لاحقة، من المستحيل تحديدها»، لكنّ طعون الدفاع التي اعتبرتها غير قانونية رُفضت في العام 2017.

وقال الادعاء «لا يوجد دليل على أنّ هذا التسجيل قد تمّ تعديله أو تجزئته أو أنه كان هناك تغيير فيه».

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