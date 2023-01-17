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منظمات غير حكومية تستأنف عملها جزئياً في أفغانستان بمشاركة موظفات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 11:47 صباحا
منظمات غير حكومية تستأنف عملها جزئياً في أفغانستان بمشاركة موظفات
امرأة أفغانية تعدّ خبزا لبيعه في سوق في قندهار، 5 يناير 2023. (أ ف ب)
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استأنفت ثلاث منظمات غير حكومية، نشاطها جزئياً بمشاركة موظفات في أفغانستان، بعد تلقّي ضمانات من سلطات طالبان بأنّ النساء يمكنهن مواصلة العمل في قطاع الصحة.

وكانت وزارة الاقتصاد الأفغانية أعلنت في 24 ديسمبر، منع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، بسبب «شكاوى جدية»، تتعلق بعدم احترام ارتداء الحجاب الذي يجب أن يغطّي الجسد والوجه، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلى الفور، أعلنت عدّة منظمات غير حكومية، بما في ذلك «لجنة الإنقاذ الدولية» (IRC) و«انقذوا الأطفال» (Save the Children) و«كير» (CARE) وقف نشاطاتها في البلاد، احتجاجاً على هذا القرار، غير أنّ هذه المنظمات استأنفت في الأيام الأخيرة تقديم مساعدات في قطاعي الصحة والغذاء، بمشاركة موظفاتها في عدد من المناطق.

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قالت المسؤولة في «لجنة الإنقاذ الدولية»، سميرة سيد رحمن، لوكالة «فرانس برس»، «استأنفنا نشاطاتنا في قطاع الصحة مع موظفات» في أربع مناطق.

ضمانات واضحة وموثوقة
وأضافت المنظمة في بيان «نواصل المناقشات مع السلطات الإقليمية لاستئناف الأنشطة الصحية والغذائية في مناطق أخرى».

وتعمل نحو 1260 منظمة غير حكومية في البلاد وفق وزارة الاقتصاد، وتوظف آلاف النساء في مناصب أساسية، سواء في برامج المعونة الغذائية أو في مجالات الصحة والتعليم.

من جهتها، أكدت منظمة «انقذوا الأطفال» استئناف نشاطاتها في قطاع الصحة، مؤكدة في بيان «تلقينا ضمانات واضحة وموثوقة من السلطات المعنية بأنّ موظفاتنا سيَكُنّ بأمان وقادرات على العمل من دون عوائق».

وأضافت المنظمة «مع ذلك، بالنظر إلى أنّ الحظر العام لا يزال سارياً، فإنّ أنشطتنا الأخرى، التي لم نتلقَ بشأنها ضمانات موثوقة بأنّ زميلاتنا يمكنهن العمل، تبقى معلّقة».

«يعملن جميعهُن وفقاً لقيَمنا الدينية والثقافية»
كذلك، أكدت منظمة «كير»، في بيان، أنّها «تستأنف أنشطتها الصحية والغذائية في أفغانستان مع موظفين وموظفات».

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد، عبدالرحمن حبيب، لوكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، إن «المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الصحة تعمل مع موظفاتها.. نحن بحاجة إليهن لمساعدة الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية والنساء الأخريات ممن هن بحاجة إلى الخدمات الصحية»، مضيفة «يعملن جميعهُن وفقاً لقيَمنا الدينية والثقافية».

وتقدّم المنظمات غير الحكومية مساعدات أساسية لهذا البلد، حيث يعاني أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 38 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

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