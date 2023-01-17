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بينهم رضيعة وأمها.. مقتل ستة في إطلاق نار مرتبط بتجار مخدرات في كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 11:19 صباحا
بينهم رضيعة وأمها.. مقتل ستة في إطلاق نار مرتبط بتجار مخدرات في كاليفورنيا
الشرطة في مكان الهجوم بكاليفورنيا, (الإنترنت)
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لقى ستة أشخاص مصرعهم بالرصاص بمنزل في الوادي الزراعي الرئيسي بولاية كاليفورنيا الإثنين، بينهم رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر، كانت بين ذراعي والدتها البالغة من العمر 17 عاما، في هجوم وصفته السلطات بـ«المستهدف» وبـ«المذبحة المروعة».

وربط رئيس شرطة مقاطعة تولاري، مايك بودرو، الحادث بتجارة المواد المخدرة غير المشروعة، قائلا إن نفس المنزل صدرت بشأنه الأسبوع الماضي مذكرة تفتيش متعلقة بالمخدرات، وفق وكالة «رويترز».
اثنان مشتبه بهما ما زالا طلقاء

وقال إن اثنين مشتبه بهما ما زالا طلقاء، وردت السلطات في وقت مبكر يوم الاثنين بعد سماع عدة أعيرة نارية، فيما جرى العثور على بعض الضحايا في الشارع بينما تم العثور على آخرين في المنزل.

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وتعتقد الشرطة أن شخصين هاجما المنزل صباح الإثنين، وأطلقا عدة أعيرة نارية، فيما اتصل أحد الجيران بقوات الأمن التي وصلت بعد سبع دقائق وعثرت على القتلى داخل المنزل وخارجه.

الهجوم مرتبط بعصابة مخدرات
ونجا شخصان من الهجوم بعد أن اختبآ في المبنى، فيما عالج مسعفون عددا من الجرحى في مكان الحادث، وتوفي أحد المصابين بعد وقت قصير على نقله إلى المستشفى.

ويبدو أن الهجوم مرتبط بعصابة مخدرات، بحسب المسؤولين الأمنيين، الذين قال أحدهم: «نعتقد أن الهجوم لم يكن عشوائيا، العائلة كانت مستهدفة».

ويبلغ عدد سكان مدينة تولاري التي شهدت الهجوم 70 ألف نسمة، وتقع في وادي سان خواكين في منتصف المسافة تقريبا بين سان فرانسيسكو ولوس أنجليس.

وقضى حوالى 49 ألف شخص في الولايات المتحدة من جراء إطلاق النار في 2021، أكثر من نصفهم انتحارا، وكل بالغ من بين ثلاثة في الولايات المتحدة يمتلك سلاحا على الأقل، وكل بالغ من بين اثنين يعيش في منزل يوجد فيه سلاح.

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