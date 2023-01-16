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ارتفاع حصيلة القتلى في دنيبرو إلى 40 قتيلا.. والكرملين ينفي مسؤوليته

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 08:54 مساء
ارتفاع حصيلة القتلى في دنيبرو إلى 40 قتيلا.. والكرملين ينفي مسؤوليته
مسعفون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض مبنى في دنيبرو. (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة الضربة الروسية على مبنى سكني في دنيبرو  في شرق أوكرانيا في نهاية الأسبوع إلى 40 قتيلا الإثنين في حصيلة مرشحة للارتفاع وتعد من الأعلى منذ بدء الحرب.

ونفى الكرملين مسؤوليته عن ذلك، متهما الجانب الأوكراني. وتحدث الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن «مأساة» قد تكون نجمت عن نيران المضادات الجوية الأوكرانية، بحسب «فرانس برس».

من جهتها، قالت السويد التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الإثنين، إن القصف الروسي الذي استهدف نهاية الأسبوع مبنى سكنيا في دنيبرو يشكل «جريمة حرب». بدورها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإثنين إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس على خلفية غزو أوكرانيا.

 «تقديم القادة الروس إلى العدالة»
وفي خطاب ألقته في لاهاي، دعت بيربوك إلى إنشاء «شكل جديد» من المحكمة من أجل «تقديم القادة الروس إلى العدالة» قد تكون مستندة إلى القانون الأوكراني لكن مقرّها في الخارج وتضم قضاة دوليين.

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والإثنين، بعد 48 ساعة على الضربة، انتشلت 40 جثة، بحسب أجهزة الطوارئ فيما بلغ عدد الجرحى 75. لكن مصير 34 شخصا ما زال مجهولا مع استمرار عمليات الإنقاذ لمحاولة العثور على ناجين تحت الأنقاض. وكانت رافعات تعمل الإثنين لتسهيل وصول عمال إنقاذ إلى الشقق المدمرة التي يتعذر الوصول إليها أو لرفع كتل من الأسمنت.

القوات المسلحة الروسية لا تقصف أبنية سكنية
بعد ظهر الأحد، كان رومان يورافسكي لا يزال يبحث يائسا عن والدته التي كانت تقيم في المبنى. وقال بصوت خافت «لم يُعثر على والدتي بعد. لكن الاحتمال نظرا إلى أن خمسة طوابق قد انهارت عليها ...» من دون أن يتمكن من إنهاء كلامه. وصدر أول رد فعل للكرملين بعد يومين، ونفى المتحدث باسمه أن تكون موسكو شنت الضربة.

وقال بيسكوف لصحفيين «القوات المسلحة الروسية لا تقصف أبنية سكنية ولا منشآت مدنية، تقصف أهدافا عسكرية» رغم عمليات القصف المتكررة التي طالت عدة أهداف غير عسكرية منذ بدء الغزو في 24 فبراير.

ولم يتطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد إلى هذه الحادثة لكنه اعتبر أنّ الحملة العسكرية في أوكرانيا تتبع «ديناميكية إيجابية»، بعد أيام من إعلان موسكو الاستيلاء على مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا.

عمليات قصف منتظمة وكثيفة
ونفذت الضربة التي دمرت المبنى السكني في دنيبرو في ضوء عمليات القصف المنتظمة والكثيفة التي تشنها موسكو منذ أكتوبر على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا والتي أغرقت السكان في الظلام والبرد.

وأمام وابل الصواريخ والتهديد الروسي بشن هجوم جديد، كثف الغربيون مساعداتهم العسكرية لأوكرانيا. وهم يخططون الآن لإرسال مدرعات ودبابات إلى هذا البلد بعدما ترددوا لفترة طويلة في إرسال أسلحة ثقيلة.

بعد هجوم دنيبرو، شجبت الولايات المتحدة «نموذجا جديدا للحرب الوحشية والهمجية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني».  كذلك، تعهد الكرملين الإثنين «إحراق» الدبابات التي ينوي الغربيون خصوصا لندن ووارسو تسليمها لأوكرانيا.

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