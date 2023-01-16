السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السويد التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الإثنين، إن القصف الروسي الذي استهدف نهاية الأسبوع مبنى سكنيا في دنيبرو وأسفر عن مقتل 36 شخصا على الأقل، يشكل «جريمة حرب».

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون للصحفيين إن «الحكومة السويدية تدين بأشد العبارات الهجوم الروسي المنهجي المستمر على المدنيين... بما فيه القصف الصاروخي السبت على مبنى سكني في دنيبرو»، مضيفا أن «الهجمات المتعمّدة ضد مدنيين هي جرائم حرب»، بحسب «فرانس برس».

ارتفاع حصيلة الضربة الروسية التي دمرت مبنى في دنيبرو

وارتفعت حصيلة الضربة الروسية التي دمرت مبنى في دنيبرو في شرق أوكرانيا السبت، إلى ما لا يقل عن 35 قتيلا بينهم طفلان فضلا عن عشرات الجرحى على ما أعلن حاكم المنطقة فالنتين رزنيشينكو الإثنين.

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وأوضح حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، «أنقذ 39 شخصا وأصيب 75»، مضيفا «لا يزال مصير 35 من سكان المبنى مجهولا» فيما تتواصل عمليات الإنقاذ.

200 شخص أصبحوا بلا مأوى نتيجة الضربة

وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن ما بين 100 و200 شخص أصبحوا بلا مأوى نتيجة الضربة، وانقطعت الكهرباء والتدفئة عن نحو 1700 شخص من سكان دنيبرو.

وفي كريفي ريغ في جنوب البلاد، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر جراء قصف مبانٍ سكنية، وفق حصيلة رسمية. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إن «العدو نفذ ثلاث ضربات جوية ونحو خمسين ضربة صاروخية» السبت. وأضافت «كما أطلق المحتلون 50 هجومًا بقاذفات صواريخ متعددة».

انقطاع التيار الكهربائي بمعظم أنحاء أوكرانيا

وانقطع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد بعد هجمات روسية جديدة على منشآت توليد الكهرباء، بحسب السلطات الأوكرانية.

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلًا «هل يمكن وقف الإرهاب الروسي؟ نعم يمكن. هل يمكن أن يجري ذلك بأي طريقة أخرى غير ساحة المعركة في أوكرانيا؟ للأسف، لا». وأضاف «العالم يجب أن يوقف هذا الشر».

وأكدت مولدافيا المجاورة أنها عثرت على حطام صواريخ على أراضيها، بالقرب من قرية لارغا في شمال البلاد. وقالت الرئيسة المولدافية مايا ساندو إن «الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا أثرت على مولدافيا مرة أخرى».