كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

يمسك بائع مخدرات أكياسا بلاستيكية صغيرة من الكوكايين القادم مباشرة من أميركا الجنوبية، أثناء تحدّثه إلى زبونة شابة التقته أمام منزلها في الدائرة السادسة الفخمة جدا في باريس، موضحا لها أن «الكيس الواحد بسبعين يورو، والاثنين بـ120».

تكتفي الزبونة بشراء غرام واحد، وبمجرد حصوله على 70 يورو يركب حسن (اسم مستعار)، على دراجته النارية متوجها إلى الزبون التالي، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

يقول الشاب ضاحكا «مثل سائر مقدّمي خدمات التوصيل إلى المنازل، أولئك الذين يسرعون حاملين البقالة أو السوشي، أتلقى الطلبات وأتجوّل في باريس».

ثورة في سوق المخدرات

ويتدفق مخدر «الكوكا» على العاصمة الفرنسية كما معظم المدن الأوروبية الكبرى، ولا يتطلب تقديم طلبيّة أكثر من عشر دقائق عبر تطبيقات المراسلة المشفّرة، مثل واتساب وسيغنل ويتسلّمها الزبون في منزله، تماما مثل البيتزا، فقد أحدثت خدمات التوصيل ثورة في سوق المخدرات أيضا.

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وتشرح الضابطة فيرجيني لاهاي التي تقود فرقة مكافحة المخدرات في باريس، أن «المستهلكين يفضّلون استعمال منصّة (مراسلة) وتسلّم المخدرات عند عتبة منازلهم»، فذلك «أسهل بكثير من التوجّه إلى حيّ فقير في الضواحي».

وفي العام 2021، استهلك نحو 3,5 مليون أوروبي الكوكايين مرة واحدة على الأقل، وفق المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان، وهو مستوى «تاريخيّ»، أعلى بأربع مرات من المسجّل قبل عشرين عاما، ويزيد العرض مع تسارع نموّ الطلب على المسحوق الأبيض.

وسجّل حجم المضبوطات في أوروبا، وهو المقياس الرسمي الوحيد في المنطقة، مجددا رقما قياسيا عام 2021 مع ضبط 240 طنا، وفق مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول)، مقابل 213 طنا عام 2020 و49 قبل ذلك بعشر سنوات.

ويصف مدير الشرطة القضائية الفدرالية البلجيكية إريك سنوك، ما يحصل بأنّه «تسونامي».

ومنذ جعل أباطرة المخدرات أوروبا أولوية مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، صارت أرباح هذه السوق التي تقدّر بعشرات مليارات اليورو، تؤجّج على نطاق واسع الفساد والجرائم الشديدة العنف.

وتقول رئيسة المكتب الفرنسي لمكافحة المخدرات (أوفاست)، ستيفاني شيربونييه، إن «المصالح المالية جعلت المنظمات الإجرامية تستورد أساليب الكارتل إلى أرضنا: تصفية الحسابات والخطف والتعذيب».

تهديد النظام العام من مافيا المخدرات

وينخر الموانئ الرئيسية في شمال أوروبا، عنف المافيات المحليّة التي تزعزع استقرار ديموقراطيات متجذّرة مثل بلجيكا وهولندا، فمن إلقاء قنابل يدوية وعمليات إطلاق نار في شوارع أنتويرب إلى الاغتيالات في أمستردام، مرورا بمخططات خطف شخصيات سياسية في البلدين هذا الخريف، تهدّد أساليب المهربين النظام العام وتهزّ المجتمع بأسره.

وحذّر المدعي العام في بروكسل جوهان ديلمول في سبتمبر، من أنّ تصبح بلجيكا قريباً «دولة مخدرات».

«لا بديل عن الكوكايين»

وتبدأ رحلة الكوكايين على مسافة آلاف الكيلومترات، وتنمو في منحدرات الهضاب المرتفعة في كولومبيا والبيرو وبوليفيا، الأوراق التي يُستخرج منها المخدّر الذي أشاع استعماله في القرن التاسع عشر المحلّل النفسيّ سيغموند فرويد، وعدد من الكيميائيين الأوروبيين لخصائصه العلاجيّة.

وفي منطقة كاتاتومبو في شمال شرق كولومبيا، حلّت الكوكا منذ فترة طويلة مكان المحاصيل الغذائيّة، وبفضلها، يُطعم خوسيه ديل كارمن أبريل أسرته التي تشمل ثمانية أطفال.

ويقول الأب البالغ 53 عاما معتمرا قبّعة قشّ «الكوكا.. حلّت مكان الحكومة التي لم تأت إلى هنا بتاتا.. وبفضلها، تمكّننا من بناء مدارس ومراكز صحية وطرق ومنازل».

وفي بلد لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور اليومية سبعة دولارات، يمكن لمن يزرع الكوكا أن يكسب خمسة أضعاف ذلك.

ويعمل مئات الآلاف من المزارعين الكولومبيين في مجال زراعة الكوكا، ولم تغيّر مليارات الدولارات التي أنفقتها بوغوتا وواشنطن على مدى عقود في «الحرب على المخدرات» شيئا، إذ يستمر الإنتاج في النموّ.

وبلغ الإنتاج مستوى قياسيا تاريخيا عام 2021، إذ جرىّ حصاد 1400 طن مقابل 1010 أطنان عام 2020، وفق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يمثّل قفزة بنسبة 43%.

ويقدّر الخبراء الحجم الإجمالي للكوكايين الذي عُرض في السوق العالميّة عام 2021، بأكثر من ألفَي طن.