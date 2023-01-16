ملوك أوروبا في جنازة ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك ملوك أوروبا ظهر الإثنين، في جنازة آخر ملك لليونان قسطنطين الثاني التي تقام في أثينا، بعد وفاته الثلاثاء الماضي عن 82 عاما لكنه لن يحظى بأي مراسم تكريم وطنية.

وفي كاتدرائية البشارة في أثينا، يشارك في وداع ملك اليونان السابق، ملوك وملكات إسبانيا والسويد والدنمارك وهولندا وبلجيكا وأمير موناكو ألبير الثاني وولي العهد النروجي ودوق لوكسمبورغ الكبير، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان قصر باكنغهام أعلن الجمعة، أن الأميرة «آن» شقيقة الملك تشارلز الثالث ستمثل العائلة الملكية البريطانية في الجنازة، وكلاهما أبناء عم قسطنطين الثاني.

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وتساءلت وسائل الإعلام اليونانية في عطلة نهاية الأسبوع عن احتمال حضور الأمير وليام، الذي كان ملك اليونان السابق عرابه، لكن من دون الحصول على تأكيد أو نفي لذلك.

وستحضر ملكة إسبانيا السابقة صوفيا، شقيقة قسطنطين وزوجها خوان كارلوس الجنازة.

وفي الساعات الأولى من النهار، شكل مئات الأشخاص طوابير أمام الكاتدرائية للصلاة أمام نعش الراحل الذي لف بقطعة قماش كبيرة بلوني العلم اليوناني الأزرق والأبيض.

مراسم التشييع ستكون خاصة

وسجي النعش حتى الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي (8,00 بتوقيت غرينتش)، في كنيسة صغيرة قريبة من الكاتدرائية، في حين اغلقت جميع الشوارع المحيطة أمام حركة السير، ما سيؤدي إلى ازدحام كبير في وسط العاصمة اليونانية، ومن المتوقع أن يحضر الجنازة 187 ضيفا.

وتتأرجح الغالبية العظمى من السكان التي تؤيد الجمهورية بقوة، بين اللامبالاة والغضب منذ وفاة الملك المتحدر من عائلة شليسفيغ هولشتاين غلوكسبورغ الملكية الثلاثاء في مستشفى خاص في أثينا بعد إصابته بجلطة دماغية.

وغداة وفاته، أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن مراسم التشييع ستكون خاصة.

ولن يشارك ميتسوتاكيس ولا الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو في جنازة الملك المخلوع في عام 1974 مع إعادة العمل بالنظام الجمهوري، بعد فترة الدكتاتورية العسكرية القاتمة (1967-1974).

وفي أثينا، نكست الأعلام فقط حول الاستاد القديم في العاصمة اليونانية، الذي جرى تجديده للدورة الأولى من الألعاب الأولمبية الحديثة في عام 1896.

وفي العام 1960، نال قسطنطين ميدالية ذهبية في المراكب الشراعية خلال دورة الألعاب الأولمبية في روما، كذلك كان عضوا فخريا في اللجنة الأولمبية الدولية.

مراسم خاصة في المقر الملكي السابق

وبعد القداس الأرثوذكسي، سيدفن في مراسم خاصة في المقر الملكي السابق في تاتوي شمال أثينا، حيث يرقد معظم أفراد العائلة الملكية السابقين بينهم الملك جورج الأول، أول ملك من السلالة الدنماركية الذي اعتلى عرش اليونان عام 1863.

وأعادت وفاة الملك السابق الذي عاش نحو أربعين عاما في المنفى، فتح جروح قديمة في اليونان، لا سيما حول دوره خلال الدكتاتورية العسكرية (1967-1974).

وتعرض قسطنطين لانتقادات لأنه لم يمنع في حينها المجلس العسكري من الوصول إلى السلطة، وغادر اليونان في عام 1968 وعاش أربعين عاما في لندن قبل أن يعود إلى بلاده في عام 2013 في حين لا يزال يعتبر نفسه «ملكا».

وجرى إلغاء النظام الملكي في اليونان عن طريق استفتاء نظم عام 1974، وأطاح بغالبية 70%، رسميا بقسطنطين الثاني.

وقسطنطين غلوكسبورغ كما تسميه بعض وسائل الإعلام من دون ذكر لقبه الملكي السابق، خاض معارك طويلة في المحكمة مع الدولة اليونانية التي صادرت الممتلكات الملكية.

وجُرد من جنسيته في العام 1994، وقدم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاستعادة أملاكه، وفي عام 2002، حكمت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان على اليونان بدفع 14 مليون يورو للأسرة الملكية.