أردوغان يهدد بـ«تصعيد التوتر» مع السويد إذا لم توقف تظاهرات الأكراد

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن السويد لم تنفذ طلب تركيا بإعادة نحو 130 «إرهابيًا» لكي تصادق على عضويتها، وفنلندا في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، محذرًا من تصاعد التوتر في علاقات البلدين، في أعقاب تظاهرة لأنصار حزب العمال الكردستاني في استوكهولم، علق المحتجون خلالها دمية للرئيس التركي أمام بلدية العاصمة السويدية، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وأضاف أردوغان خلال فعالية شبابية نظمها حزب «العدالة والتنمية» بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد: «نشاهد مظاهرات بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) في شوارع السويد التي نحذر منها في هذا الخصوص، لكن للأسف لم توقف السويد هذه المظاهرات»، وفقاً لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية الرسمية.

السويد تسعى للحصول على موافقة تركيا

وحذر أردوغان من أنه إذ لم توقف السويد «هذا الأمر» فإن «التوتر قد يتصاعد في العلاقة معها». وتسعى السويد للحصول على موافقة تركيا على طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي تقدمت به بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، العام الماضي.

وقدمت السويد وفنلندا طلبًا للانضمام إلى حلف «ناتو» في مايو 2022، لكن تركيا العضو في الحلف اعترضت، مشيرة إلى «مخاوف أمنية» تتعلق بحزب «العمال الكردستاني» المحظور وتنظيمات أخرى، بالإضافة إلى حظر على تصدير الأسلحة تفرضه الدولتان على أنقرة.

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وقالت أنقرة إنه على السويد اتخاذ «موقف أكثر وضوحًا» ضد من تعتبرهم أنقرة «إرهابيين»، ومعظمهم من الأكراد، فضلًا عن المنظمة التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في العام 2016. وقالت السويد، الخميس، إنها تريد «حماية الحوار» مع أنقرة بشأن طلب انضمامها إلى «ناتو»، لكنها «ترفض التهديدات».

أزمة دبلوماسية.. تعليق دمية تصور الرئيس التركي

وكانت تركيا قد استدعت، الخميس، سفير السويد، على خلفية تعليق دمية تصور الرئيس التركي من قبل مجموعة من أنصار «حزب العمال الكردستاني» خلال احتجاج في ستوكهولم.

وطالب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، السويد، بـ«تشديد مواقفها من حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة تنظيمًا إرهابيًا، في حال أرادت الموافقة التركية على انضمامها لحلف شمال الأطلسي».

وكتب الناطق في تغريدة على «تويتر»، إن بلاده تندد «بأشد العبارات بالتصرفات المشينة التي استهدفت رئيسنا في ستوكهولم»، كاشفًا أن أنقرة «أبلغت السلطات التركية بموقفها وانتظاراتها». وأضاف الناطق في تغريدة أخرى: «نؤكد مرة أخرى بوضوح أنه لا يمكن لمسار عضوية ناتو أن يتقدم، ما لم يجر إنهاء أنشطة المنظمات الإرهابية» في السويد.