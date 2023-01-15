البيرو.. استمرار قطع الطرق غداة تمديد حالة الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط

تواصلت التظاهرات وقطع الطرق، الأحد، غداة تمديد حال الطوارئ في مناطق عدة في البيرو التي تشهد حركة احتجاج ضد الرئيسة دينا بولوارتي، أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلا خلال خمسة أسابيع.

ويجيز الإجراء الذي أعلنته حكومة البيرو السبت والساري لثلاثين يومًا للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع وحماية حرمة المنازل، وفق «فرانس برس».

وإضافة إلى ليما، أعلنت حالة الطوارئ بصورة خاصة في مقاطعتي كوسكو وبونو في جنوب البلاد، وفي ميناء كالاو قرب العاصمة. وسبق أن أُعلنت حال الطوارئ منتصف ديسمبر في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يومًا.

غلق طريق باناميريكانا.. والسيطرة على ليما

والأحد كان لا يزال يعوق أكثر من مئة حاجز حركة السير في 11 من أصل 25 منطقة في البيرو، خصوصًا في الجنوب، مركز الاحتجاجات. ومن بين المناطق حيث الطرقات مقطوعة، بونو وأريكويبا وكوسكو، وفق ما أعلنت الهيئة المكلفة وسائل النقل البرية، مشيرة إلى أنه لم يسبق أن كان هناك هذا الكمّ من الحواجز المرورية خلال الأزمة الحالية.

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في أريكويبا، أغلق عشرات الأشخاص طريق باناميريكانا سور السريع الذي يربط منطقة تاكنا بالحدود مع تشيلي. غير أن السلطات قامت السبت بإعادة فتح مطار كوسكو الدولي، بوابة الدخول الرئيسية للسياح الوافدين إلى جنوب البلاد، بعدما أغلق الخميس.

ولكن القطارات التي تشكل الوسيلة الوحيدة للتوجه إلى قلعة ماشو بيشو الشهيرة ما زالت متوقفة، وتؤكد النقابات المحلية أن قطاع السياحة يخسر نحو سبعة ملايين سول (نحو 1.7 مليون يورو) يوميا بسبب الأزمة.

إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو

واندلعت الاحتجاجات ضد بولوارتي بعد إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به.

وتولت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، الرئاسة خلفا له بموجب الدستور. وهي تنتمي إلى حزبه السياسي اليساري نفسه. لكن المتظاهرين الذين يعتبرونها «خائنة» يطالبون برحيلها وبإجراء انتخابات فورية.

وأُعلن تنظيم تظاهرات الإثنين في ليما وكذلك في المناطق المهمشة في جنوب جبال الأنديس. وتعتزم بعض مجموعات المتظاهرين من الجنوب التوجه إلى ليما «للسيطرة على المدينة».

«الدرب المضيء».. «الرفيقة كوسي»

وقال خوليو فيلكا أحد قادة الاحتجاجات في مقاطعة إيلاف، في منطقة بونو جنوب البلاد، «اتخذنا قرار الذهاب إلى ليما» اعتبارًا من الإثنين. وأضاف «لا يمكننا تحديد الوقت لأننا نريد السفر معاً».

ودعت مفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان التي اختتمت مهمة تفتيش في البيرو الجمعة، إلى إجراء تحقيق محايد في قمع الاحتجاجات، مشيرة إلى دلائل على «الاستخدام المفرط للقوة».

وتنسب الحكومة الاضطرابات إلى «محرضين محترفين يتلقون تمويلا غير مشروع». وأعلنت الشرطة اعتقال روسيو لياندرو وهي زعيمة نقابية من منطقة أياكوتشو بتهمة تمويل الاحتجاجات وتجنيد متظاهرين.

وقال الناطق باسم الشرطة الجنرال أوسكار أريولا إن لياندرو واسمها الحركي «الرفيقة كوسي» كانت تنتمي إلى الحركة الماوية المسلحة السابقة «الدرب المضيء». ودينا بولوارتي هي سادس شخصية تتولى رئاسة البيرو منذ خمس سنوات، في بلد يشهد أزمة سياسية دائمة تتخللها شبهات بالفساد.