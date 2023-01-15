  • Alwasat News
Atwasat

البيرو.. استمرار قطع الطرق غداة تمديد حالة الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 08:36 مساء
البيرو.. استمرار قطع الطرق غداة تمديد حالة الطوارئ
شرطيون على طريق سريع في اريكويبا في البيرو. (أ ف ب)
alwasat radio

تواصلت التظاهرات وقطع الطرق، الأحد، غداة تمديد حال الطوارئ في مناطق عدة في البيرو التي تشهد حركة احتجاج ضد الرئيسة دينا بولوارتي، أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلا خلال خمسة أسابيع.

ويجيز الإجراء الذي أعلنته حكومة البيرو السبت والساري لثلاثين يومًا للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع وحماية حرمة المنازل، وفق «فرانس برس».

وإضافة إلى ليما، أعلنت حالة الطوارئ بصورة خاصة في مقاطعتي كوسكو وبونو في جنوب البلاد، وفي ميناء كالاو قرب العاصمة. وسبق أن أُعلنت حال الطوارئ منتصف ديسمبر في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يومًا.

غلق طريق باناميريكانا.. والسيطرة على ليما 
والأحد كان لا يزال يعوق أكثر من مئة حاجز حركة السير في 11 من أصل 25 منطقة في البيرو، خصوصًا في الجنوب، مركز الاحتجاجات. ومن بين المناطق حيث الطرقات مقطوعة، بونو وأريكويبا وكوسكو، وفق ما أعلنت الهيئة المكلفة وسائل النقل البرية، مشيرة إلى أنه لم يسبق أن كان هناك هذا الكمّ من الحواجز المرورية خلال الأزمة الحالية.

- 42 قتيلا و«الاستقالة مستبعدة».. استمرار المواجهة بين الرئيسة والمتظاهرين في البيرو
-  حكومة بيرو تعلن الطوارئ في ليما مع استمرار التظاهرات

في أريكويبا، أغلق عشرات الأشخاص طريق باناميريكانا سور السريع الذي يربط منطقة تاكنا بالحدود مع تشيلي. غير أن السلطات قامت السبت بإعادة فتح مطار كوسكو الدولي، بوابة الدخول الرئيسية للسياح الوافدين إلى جنوب البلاد، بعدما أغلق الخميس.

ولكن القطارات التي تشكل الوسيلة الوحيدة للتوجه إلى قلعة ماشو بيشو الشهيرة ما زالت متوقفة، وتؤكد النقابات المحلية أن قطاع السياحة يخسر نحو سبعة ملايين سول (نحو 1.7 مليون يورو) يوميا بسبب الأزمة.

 إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو
واندلعت الاحتجاجات ضد بولوارتي بعد إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به.

وتولت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، الرئاسة خلفا له بموجب الدستور. وهي تنتمي إلى حزبه السياسي اليساري نفسه. لكن المتظاهرين الذين يعتبرونها «خائنة» يطالبون برحيلها وبإجراء انتخابات فورية. 

وأُعلن تنظيم تظاهرات الإثنين في ليما وكذلك في المناطق المهمشة في جنوب جبال الأنديس. وتعتزم بعض مجموعات المتظاهرين من الجنوب التوجه إلى ليما «للسيطرة على المدينة». 

«الدرب المضيء».. «الرفيقة كوسي»
وقال خوليو فيلكا أحد قادة الاحتجاجات في مقاطعة إيلاف، في منطقة بونو جنوب البلاد، «اتخذنا قرار الذهاب إلى ليما» اعتبارًا من الإثنين. وأضاف «لا يمكننا تحديد الوقت لأننا نريد السفر معاً».

ودعت مفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان التي اختتمت مهمة تفتيش في البيرو الجمعة، إلى إجراء تحقيق محايد في قمع الاحتجاجات، مشيرة إلى دلائل على «الاستخدام المفرط للقوة». 

وتنسب الحكومة الاضطرابات إلى «محرضين محترفين يتلقون تمويلا غير مشروع».  وأعلنت الشرطة اعتقال روسيو لياندرو وهي زعيمة نقابية من منطقة أياكوتشو بتهمة تمويل الاحتجاجات وتجنيد متظاهرين. 

وقال الناطق باسم الشرطة الجنرال أوسكار أريولا إن لياندرو واسمها الحركي «الرفيقة كوسي»  كانت تنتمي إلى الحركة الماوية المسلحة السابقة «الدرب المضيء». ودينا بولوارتي هي سادس شخصية تتولى رئاسة البيرو منذ خمس سنوات، في بلد يشهد أزمة سياسية دائمة تتخللها شبهات بالفساد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»

استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»
تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر قوة دفاعية في شمال أفريقيا

تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر ...
إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد

حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر

مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد

«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد
اختفاء 10% من غابات هندوراس

اختفاء 10% من غابات هندوراس
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة

شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة
برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي
تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة

تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة
الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى دافوس

الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى ...
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في نيبال إلى 68 راكبا
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في نيبال إلى 68 راكبا
مسلحون يخطفون 50 امرأة في شمال بوركينا فاسو
مسلحون يخطفون 50 امرأة في شمال بوركينا فاسو
حل مجلس البنجاب بدفع من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
حل مجلس البنجاب بدفع من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
ثمانية قتلى في هجوم تبنته حركة «الشباب» في الصومال
ثمانية قتلى في هجوم تبنته حركة «الشباب» في الصومال
ستولتنبرغ: مزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا في المستقبل القريب
ستولتنبرغ: مزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا في المستقبل القريب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
المزيد
البيرو.. استمرار قطع الطرق غداة تمديد حالة الطوارئ
البيرو.. استمرار قطع الطرق غداة تمديد حالة الطوارئ...
مقتل عشرين شخصا في ضربة روسية على مبنى في دنيبرو شرق أوكرانيا
مقتل عشرين شخصا في ضربة روسية على مبنى في دنيبرو شرق ......
أوكرانيا أمام تحدي استخدام المعدات العسكرية الحديثة الغربية
أوكرانيا أمام تحدي استخدام المعدات العسكرية الحديثة الغربية...
ستولتنبرغ: مزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا في المستقبل القريب
ستولتنبرغ: مزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا في المستقبل ......
ثمانية قتلى في هجوم تبنته حركة «الشباب» في الصومال
ثمانية قتلى في هجوم تبنته حركة «الشباب» في الصومال...
المزيد