مقتل عشرين شخصا في ضربة روسية على مبنى في دنيبرو شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حاولت فرق الإنقاذ، صباح الأحد، العثور على ناجين في أنقاض مبنى في دنيبرو في شرق أوكرانيا تعرض السبت لضربة روسية، أدت إلى مقتل 20 شخصًا.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، على تلغرام «عشرون ضحية بريئة»، مضيفًا أن 73 شخصًا أصيبوا بجروح. وأكد أنّ «عمليات الإنقاذ مستمرة. وما زال مصير أكثر من 40 شخصًا مجهولًا»، بحسب «فرانس برس».

وأظهر مقطع فيديو نشرته خدمات الإنقاذ الأوكرانية على «فيسبوك» و«تلغرام»، عمال الإنقاذ يبحثون بين أنقاض المبنى خلال الليل. وأفادت حصيلة سابقة خلال الليل عن مقتل 14 شخصًا على الأقل في قصف المبنى بينهم فتاة تبلغ 15 عامًا، وإصابة 64 آخرين. وتمكن عمال الإنقاذ من انتشال 38 ناجيًا من تحت الأنقاض.

200 شخص أصبحوا بلا مأوى نتيجة الضربة

وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن ما بين 100 و200 شخص أصبحوا بلا مأوى نتيجة الضربة، وانقطعت الكهرباء والتدفئة عن نحو 1700 شخص من سكان دنيبرو.

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وفي كريفي ريغ في جنوب البلاد، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر جراء قصف مبانٍ سكنية، وفق حصيلة رسمية. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إن «العدو نفذ ثلاث ضربات جوية ونحو خمسين ضربة صاروخية» السبت. وأضافت «كما أطلق المحتلون 50 هجومًا بقاذفات صواريخ متعددة».

انقطاع التيار الكهربائي بمعظم أنحاء أوكرانيا

وانقطع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد بعد هجمات روسية جديدة على منشآت توليد الكهرباء، بحسب السلطات الأوكرانية.

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلًا «هل يمكن وقف الإرهاب الروسي؟ نعم يمكن. هل يمكن أن يجري ذلك بأي طريقة أخرى غير ساحة المعركة في أوكرانيا؟ للأسف، لا». وأضاف «العالم يجب أن يوقف هذا الشر».

وأكدت مولدافيا المجاورة أنها عثرت على حطام صواريخ على أراضيها، بالقرب من قرية لارغا في شمال البلاد. وقالت الرئيسة المولدافية مايا ساندو إن «الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا أثرت على مولدافيا مرة أخرى».

كييف تؤكد صمود سوليدار

وفي الجبهة، أعلن حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو السبت أن مدينة سوليدار في شرق البلاد، حيث تدور معارك طاحنة بين قوات كييف والقوات الروسية التي أعلنت الاستيلاء عليها، لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا. وأكد أن «المعارك تستمر في المدينة وخارجها».

وأشار كيريلينكو في حديث متلفز إلى أن هذه المنطقة وتلك القريبة من باخموت هي من أكثر النقاط سخونة على الجبهة. غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد تعليقا على الوضع في سوليدار أن الحملة العسكرية في أوكرانيا تتبع «ديناميكية إيجابية»، مؤكدا في مقابلة بثتها القناة العامة الروسية الأحد «كل شيء يسير وفق خطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة».