ثمانية قتلى في هجوم تبنته حركة «الشباب» في الصومال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الصومالية، الأحد، مقتل ثمانية أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة تبنته حركة «الشباب» في وسط الصومال حيث تشن السلطات حملة لاستعادة الأراضي التي يهيمن عليها «المسلحون».

ووقع الهجوم بعد ظهر السبت في بلدة بولوبوردي في منطقة هيران حيث تقاتل القوات الحكومية والعشائر المحلية منذ مطلع يوليو، المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة، بحسب «فرانس برس».

تدمير الجسر الرئيسي في المدينة

وقال المسؤول في الشرطة المحلية عبدالله محمود الأحد إن رجلا فجر سيارة بالقرب من مبنى إداري. وأضاف أن «خمسة أشخاص قتلوا في مكان الانفجار وتوفي ثلاثة آخرون في وقت لاحق في المستشفى».

وأشار إلى أن الانتحاري كان يريد تدمير الجسر الرئيسي في المدينة قبل أن يغير هدفه ليصبح منطقة مدنية. وذكر شهود إن الانفجار ألحق أضرارا بمبان وبالمسجد الرئيسي في المدينة. وقال أحد هؤلاء الشهود محيي الدين سوكورو «رأيت جثث خمسة أشخاص اثنان منهم من كبار السن كانا يخرجان من المسجد».

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وتحدثت الشرطة عن انفجار سيارة مفخخة أخرى في جلالقسي وهي بلدة أخرى في هيران، لكن لم يقتل فيه سوى المهاجم. كما قالت الشرطة إنه جرى إحباط هجوم واعتقل مشتبه به أثناء محاولته الفرار من سيارة محملة بالمتفجرات.

شن «حرب شاملة» ضد هذه الجماعة «المتطرفة»

أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجمات الثلاثة، في رسالة على خدمة الاتصالات التابعة لها. وكانت حكومة حسن الشيخ محمود التي وعدت بشن «حرب شاملة» ضد هذه الجماعة «المتطرفة»، أرسلت قوات من الجيش، بما في ذلك قوات خاصة، في سبتمبر لدعم قوات مسلحة معروفة باسم «ماكاويسلي».

وسمحت هذه الحملة التي تساندها قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وضربات جوية أميركية، باستعادة مناطق شاسعة في ولايتين في وسط البلاد هما هيرشابيل حيث تقع مقاطعة هيران، وغالمودوغ. لكن حركة الشباب تواصل شن هجمات دامية انتقاما.

وقتل 19 شخصا في هجومين بسيارتين مفخختين في بلدة مهاس في هيران في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي 29 أكتوبر، انفجرت سيارتان مفخختان بفارق دقائق في العاصمة مقديشو ما أسفر عن مقتل 121 شخصًا وجرح 333 آخرين، في أعنف هجوم منذ خمس سنوات في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.