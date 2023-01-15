تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر قوة دفاعية في شمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تصدرت تركيا أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، فيما جاءت مصر الأولى عربيا، وصنفت الجزائر كأكبر قوة عسكرية في شمال إفريقيا من حيث القدرات الدفاعية، وفق موقع غلوبال فاير باور «Global Fire Power» المتخصص في الشؤون الدفاعية.

وكانت ليبيا ضمن الترتيب حيث احتلت المركز 80 عالميا متقدمة على الأردن ولبنان، حسب ما نقلت وكالة «يورو نيوز».

وأعلن الموقع عن المقدرات العسكرية لدول العالم ضمن قائمة تضم 145 بلدا، وذلك لمؤشر العام الحالي 2023، واستند المؤشر في ترتيبه إلى عدة معطيات، منها عدد الجنود والموارد الطبيعية والوضع المالي والإمكانات اللوجستية والجغرافية أيضا.

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وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول تلتها روسيا فالصين ثم الهند في المرتبة الرابعة، بعدما تقدمت 3 مراكز على خصمها التاريخي باكستان، التي احتلت المركز السابع، أما بريطانيا فقد جاءت الخامسة، وفرنسا التاسعة عالميا، وفق وكالة «يورو نيوز».

وحسب المؤشر، حازت تركيا على المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، مقارنة مع دول المنطقة، إذ عززت قوتها العسكرية، فتقدمت بمرتبتيْن عن العام الذي قبله، فأصبحت في المركز الـ11 عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبعد تركيا تأتي مصر في المركز الثاني، وهي الأولى عربيا من حيث القوة العسكرية وفي المرتبة الـ14 عالميا.

وعاد المركز الثالث لإيران التي جاءت الـ17 عالميا، وتلتها مباشرة غريمتها اللدودة قوة الاحتلال الإسرائيلي، لتحتل المرتبة الرابعة.

وصنّف المؤشر الجزائر كأكبر قوة عسكرية في شمال إفريقيا من حيث القدرات الدفاعية، وهي في المركز الـ26 عالميا، أما العراق فقد جاء في المرتبة السابعة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والـ45 عالميا.

ترتيب الجيوش في مجلس التعاون الخليجي

وتعتبر السعودية أول قوة عسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولها ثاني أكبر جيش في الدول العربية وتحتل المركز الثاني والعشرين عالميا، تلتها الإمارات كثاني قوة عسكرية في دول مجلس التعاون، وفي المرتبة الـ56 عالميا، أما المغرب فقد جاء في المرتبة التاسعة مقارنة مع دول المنطقة وفي المركز الـ61 عالميا.

وعن سورية الغارقة في أتون حرب دخلت عقدها الثاني، فقد جاء جيشها في المرتبة العاشرة في الشرق الأوسط وفي المركز الـ64 عالميا.

واحتلت كل من قطر وتونس واليمن المراكز 11 و12 و13 إقليميا، أما عالميا فقد جاءت على التوالي في المرتبة 65 و73 و74، حسب مؤشر «غلوبال فاير باور».

أما ليبيا والأردن فقد جاء جيْشاهما على التوالي في المرتبة 80 و81 عالميا، وبقي لبنان الحلقة الأضعف، إذ جاء في ذيل القائمة حيث احتل المرتبة الأخيرة في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز الـ111 عالميا.

قائمة بأقوى جيوش منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب مؤشر غلوبال فاير لعام 2023