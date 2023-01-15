إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حالة الكارثة الكبرى في ولاية كاليفورنيا، حيث إنه من المتوقّع أن تزداد الأحوال الجوية سوءا، الأحد، بعد ثلاثة أسابيع من هطول أمطار غير مسبوقة أودت بحياة 19 شخصا على الأقل.

وأمر جو بايدن بتقديم مساعدات فدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكّنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27 ديسمبر الماضي، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

واجتاحت أمطار غزيرة وثلوج في الجبال السبت، العديد من مناطق الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي باتت تربتها مشبعة بالمياه لدرجة تمنع امتصاص المزيد من الأمطار، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة جديدة الإثنين، حسبما أعلنت الأرصاد الجوية الوطنية.

وطالت الأضرار خطوط التيار الكهربائي، بينما غمرت المياه الحقول والطرقات.

«فيضانات كارثية» متوقعة

وتتوقع الأرصاد الجوية الوطنية «فيضانات كارثية» في الوادي السفلي لنهر ساليناس، وهي منطقة زراعية مهمّة جنوب خليج سان فرنسيسكو.

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وفي السياق ذاته، حذّر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، في مؤتمر صحفي، من أنّ «الأمر لم ينتهِ»، مشيرا إلى أنّه حتى لو تراجعت غزارة الأمطار، فإنّ التربة غارقة بالمياه ولا يزال هناك خطر كبير بحدوث فيضانات.

وإدراكاً منه لإرهاق سكّان كاليفورنيا بعد عدّة أسابيع من هطول الأمطار، قال «أناشد الجميع الحفاظ على اليقظة والمنطق خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة».

وفق خدمة الطقس الوطنية، فإنّ نحو 26 مليونا من سكان كاليفورنيا، كانوا لا يزالون في حالة تأهّب للفيضانات مساء السبت، كما صدرت أوامر لعشرات الآلاف منهم بالإخلاء.

«يبدو أنّنا تجنّبنا الأسوأ»

وفي ساليناس، المدينة البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة في جنوب سان فرانسيسكو، فاض النهر الذي يحمل الاسم نفسه، وطال الفيضان المناطق الزراعية في الوادي، غير أنّه ابتعد عن المناطق السكنية، حسبما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس» صباح السبت.

وفي سبريكلس، المنطقة السكنية التي تبعد بضع مئات من الأمتار عن النهر، لم يغادر معظم السكان على الرغم من تحذيرات السلطات هذا الأسبوع.

ويقول روبرت زاغاجيسكي الذي خرج لينزّه كلبه تحت أمطار خفيفة، «يبدو أنّنا تجنّبنا الأسوأ»، فيما تتوقع الأرصاد الجوية أن يبدأ النهر في التراجع اعتبارا من السبت.

ومثل بقية ولاية كاليفورنيا، تعاني ساليناس من سلسلة من الفيضانات. ويضيف زاغاجيسكي: «نحن بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الأمطار، ولكن المزارعين لا يستطيعون فعل أي شيء بمثل هذه الحقول المشبعة بالمياه»,

وعلى بعد بضعة كيلومترات، يراقب إريك دياز الحقول التي غمرتها المياه من منزله الخشبي المتواضع القريب من النهر.. رغم أمر الإجلاء الذي يستهدف 17 ألف شخص في المنطقة، إلّا أنه بقي في منزله.

ويقول عامل المزرعة الذي يبلغ من العمر 30 عاما «ليس لدي مكان أذهب إليه وحتى هذه اللحظة كل شيء على ما يرام».

عاصفة ثلجية قوية

ويوضح مانويل باريس، عامل المزرعة الذي يبلغ من العمر 58 عاما لوكالة «فرانس برس»، أنّ «المنطقة تضرّرت بشدّة بسبب الجفاف في السنوات الأخيرة»، مضيفا «مرّ وقت طويل، لم نعد معتادين على هطول الكثير من الأمطار».

وتشهد الجبال تساقط ثلوج كثيفة يُتوقع أن يصل مستواها لأكثر من متر خلال عطلة نهاية الأسبوع في سييرا نيفادا، في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من مخاطر انهيارات ثلجية وتنصح بعدم التنقّل.

ونشرت السلطات في منتجع بحيرة تاهو للتزلّج في ولاية نيفادا، صورا تُظهر عشرات المركبات المصطفة على طريق، أغلقتها عاصفة ثلجية قوية.

19 قتيلا منذ بدء العواصف

وقُتل 19 شخصا على الأقل منذ بداية هذه العواصف، وجرى العثور، خصوصا على سائقين محاصرين في سيارتيهما بسبب الأمطار، فيما سقطت أشجار على أشخاص، وقُتل زوجان في انهيار أرضي وجرفت الفيضانات جثثا.

واعتادت كاليفورنيا على الظروف الجوية القاسية، كما أنّ العواصف شائعة فيها خلال فصل الشتاء، ومع ذلك، فإنّ مثل هذه الموجة من الفيضانات والأمطار الغزيرة تعتبر خارجة عن المألوف.

وبينما تصعب إقامة صلة مباشرة بين سلسلة العواصف هذه وتغيّر المناخ، يعتبر العلماء أنّ الاحترار يزيد من تواتر وشدّة الظواهر الجوية المتطرّفة.

ومع ذلك، فإنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع القليلة الماضية لن تكون كافية لحل أزمة الجفاف الذي يضرب هذه الولاية الواقعة في الغرب الأميركي بشدّة منذ عقدين.