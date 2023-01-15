إصابة 4 نساء وطفلتين في إطلاق نار بالقرب من جنازة في لندن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة البريطانية، سقوط ستة جرحى جراء إطلاق النار على كنيسة في لندن، بينهم طفلة في السابعة حالتها حرجة.

والمصابون الذين جاءوا لحضور قداس، تكريما لأم وابنتها توفيتا في نوفمبر، فروا من هذه الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة وهم يصرخون عندما بدأ إطلاق النار، حسب وكالة «يورو نيوز».

وقالت شرطة لندن في بيان «وقع الحادث قرب كنيسة كانت تقام فيها جنازة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرصاصات أطلقت من سيارة ابتعدت بعد ذلك عن مكان الحادث»، ودعت شهود العيان إلى تقديم إفاداتهم.

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وأوضح شاهد يقطن في الجوار لوكالة «بي آي» للأنباء، «سمعت دويا قويا وفكرت في أن هذا الأمر ليس طبيعيا، وفي الدقيقة التالية كان الجميع يصرخون».

إطلاق النار قرب محطة يوستون المزدحمة

وبالإضافة إلى الفتاة البالغة سبع سنوات، أصيبت فتاة أخرى تبلغ 12 عاما وأربع نساء في إطلاق النار الذي وقع بالقرب من محطة يوستون المزدحمة. وخرجت الفتاة الأخرى من المستشفى بعد إصابتها بجروح طفيفة في ساقيها.

وقالت الشرطة إن حياة النساء الأربع الأخريات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 و54 عاما، ليست في خطر، لكنهن ما زلن في المستشفى.

وتابع أحد الشهود لموقع «ماي لندن» الإخباري، أن الرصاصات أطلقت بينما كان المشيعون الذين حضروا الجنازة يشاهدون حمائم وهي تُطلَق بعد المراسم.