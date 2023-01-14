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زيلينسكي: أوكرانيا أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 09:55 مساء
زيلينسكي: أوكرانيا أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا، السبت، مشددا على أن «الإرهاب» الروسي لا يمكن وقفه إلا في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي «هل من الممكن وقف الإرهاب الروسي؟ نعم يمكن. هل يمكن أن يتم ذلك بأي طريقة أخرى غير ساحة المعركة في أوكرانيا؟ للأسف لا»، وفق «فرانس برس».

واستهدفت ضربات روسية السبت منشآت أوكرانية استراتيجية للطاقة في خاركيف (شمال شرق) ولفيف (غرب)، على ما أعلن مسؤولون أوكرانيون.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف «فُرض قطع للتيار الكهربائي بشكل طارئ» بعد ضربتين على منشآت حيوية. وفي لفيف، حذرت السلطات من انقطاع إمدادات المياه والكهرباء.

هجوم صاروخي على منشآت بنى تحتية 
وأطلقت روسيا صواريخ على البنية التحتية الرئيسية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا السبت حسب مسؤولين أوكرانيين بينما ما زال الغموض يلف مصير مدينة سوليدار الصغيرة الواقعة في شرق البلاد بعد تأكيد روسيا سيطرتها عليها على إثر معارك طاحنة.

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وسمع دوي عدد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية حيث أكد مسؤولون أوكرانيون أن ضربات استهدفت بنى تحتية أساسية في العاصمة.  وكتب نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تطبيق «تلغرام» أن «هجوما صاروخيا على منشآت بنى تحتية حيوية» جار في كييف. 

 انفجارات في منطقة دنيبروفسكي
وتحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحضّ السكان على «البقاء في الملاجئ!». وسقطت شظايا صاروخ في منطقة غولوسيفسكي من دون أن تسبب إصابات، كما قال كليتشكو. 

وقال حاكم منطقة خاركيف (شمال شرق) إن «العدو شن هجومًا صاروخيًا جديدًا على البنية التحتية الأساسية». وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي الطارئ يمكن أن يحدث في ثاني مدن أوكرانيا.  وسجلت هجمات في الجنوب في منطقة زابوريجيا. 

وقال إيغور تابوريتس رئيس منطقة تشيركاسي (وسط) إن «العدو يهاجم مرة أخرى أراضي أوكرانيا»، موضحا أنه يتوقع إنذارات واسعة في منتصف النهار.  ومنذ أكتوبر وبعد سلسلة من النكسات.

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