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ضربات روسية تستهدف منشآت حيوية في خاركيف ولفيف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 06:02 مساء
ضربات روسية تستهدف منشآت حيوية في خاركيف ولفيف
أثار الدمار في مناطق دمرها القصف الروسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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استهدفت ضربات روسية السبت منشآت أوكرانية استراتيجية للطاقة في خاركيف (شمال شرق) ولفيف (غرب)، على ما أعلن مسؤولون أوكرانيون.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف «فُرض قطع للتيار الكهربائي بشكل طارئ» بعد ضربتين على منشآت حيوية. وفي لفيف، حذرت السلطات من انقطاع إمدادات المياه والكهرباء، وفق «فرانس برس».

هجوم صاروخي على منشآت بنى تحتية حيوية
وأطلقت روسيا صواريخ على البنية التحتية الرئيسية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا السبت حسب مسؤولين أوكرانيين بينما ما زال الغموض يلف مصير مدينة سوليدار الصغيرة الواقعة في شرق البلاد بعد تأكيد روسيا سيطرتها عليها على إثر معارك طاحنة.

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وسمع دوي عدد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية حيث أكد مسؤولون أوكرانيون أن ضربات استهدفت بنى تحتية أساسية في العاصمة.  وكتب نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تطبيق «تلغرام» أن «هجوما صاروخيا على منشآت بنى تحتية حيوية» جار في كييف. 

 انفجارات في منطقة دنيبروفسكي
وتحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحضّ السكان على «البقاء في الملاجئ!». وسقطت شظايا صاروخ في منطقة غولوسيفسكي من دون أن تسبب إصابات، كما قال كليتشكو. 

وقال حاكم منطقة خاركيف (شمال شرق) إن «العدو شن هجومًا صاروخيًا جديدًا على البنية التحتية الأساسية». وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي الطارئ يمكن أن يحدث ثاني مدن أوكرانيا.  وسجلت هجمات في الجنوب في منطقة زابوريجيا. 

وقال إيغور تابوريتس رئيس منطقة تشيركاسي (وسط) إن «العدو يهاجم مرة أخرى أراضي أوكرانيا»، موضحا أنه يتوقع إنذارات واسعة في منتصف النهار.  ومنذ أكتوبر وبعد سلسلة من النكسات.

«القتال من أجل سوليدار مستمر»
أوكرانيا، تقصف موسكو بشكل منهجي البنية التحتية الحيوية للبلاد مما يجبر شركات الطاقة على إصلاح الشبكة بسرعة مع حلول فصل الشتاء.

على خط الجبهة، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها المسائي إن «القتال من أجل سوليدار مستمر»، من دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل.  وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن «تحرير» مدينة سوليدار «استكمل (...) في 12 يناير مساء». 

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