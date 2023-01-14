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طهران تستدعي سفير لندن بعد إعدام الإيراني-البريطاني المدان بالتجسس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 04:00 مساء
طهران تستدعي سفير لندن بعد إعدام الإيراني-البريطاني المدان بالتجسس
مظاهرة ضد الإعدام في إيران. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية السبت استدعاء السفير البريطاني في طهران، بعد ساعات من الإعلان عن إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري لإدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.

وأفادت الوزارة في بيان «ردا على التدخلات غير المتعارف عليها للمملكة المتحدة، بما يشمل مجال الأمن القومي للجمهورية الإسلامية، تم استدعاء سفير هذا البلد في طهران سايمون شركليف اليوم»، بحسب «فرانس برس».

بريطانيا تدين عملية إعدام  رضا أكبري
ودانت بريطانيا، في وقت سابق السبت، عملية إعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، علي رضا أكبري، الإيراني البريطاني المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنها «لن تمر بلا رد».

- لندن عن إعدام إيران مسؤولا سابقا في وزارة الدفاع: عمل همجي لن يمر دون رد

وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، إن «هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة.. لن يمر دون رد». من جهته، وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك إعدام أكبري بـ«المروَّع»، معتبرا أنه «عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه».

وكانت لندن انتقدت قبل ذلك الحكم الذي صدر على أكبري معتبرة أن «دوافعه سياسية»، وطالبت بوقف تنفيذه. ولا تعترف طهران بازدواجية الجنسية لمواطنيها وتعاملهم كإيرانيين حصرا.

 «التحقيق بشكل كامل» في اتهامات التعذيب
كما دانت منظمة العفو الدولية السبت على «تويتر» إعدام أكبري معتبرة أنه «دليل جديد على هجوم إيران الشنيع على الحق في الحياة»، داعية الحكومة البريطانية إلى «التحقيق بشكل كامل» في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو.

وخرجت قضية أكبري الى الضوء هذا الأسبوع، مع إعلان السلطة القضائية في 11 يناير عن إصدار حكم بالإعدام بحقه لإدانته بالتجسس.

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