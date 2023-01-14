تركيا تعلن استعدادها للضغط من أجل مناطق «وقف إطلاق نار محلي» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت تركيا السبت إنها مستعدة للضغط من أجل إقامة مناطق «وقف إطلاق نار محلي» في أوكرانيا لتعذر التوصل إلى اتفاق سلام معهم.

واعتبر مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية إبراهيم كالين، أن لا روسيا ولا أوكرانيا يمكنهما «الانتصار في الحرب عسكريا» مبديا ثقته في أنه «سيتحتم عليهما في نهاية المطاف التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة» من الطرفين، حسب «فرانس برس».

هجوم صاروخي على منشآت بنى تحتية حيوية

في سياق متصل أطلقت روسيا صواريخ على البنية التحتية الرئيسية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا السبت حسب مسؤولين أوكرانيين بينما ما زال الغموض يلف مصير مدينة سوليدار الصغيرة الواقعة في شرق البلاد بعد تأكيد روسيا سيطرتها عليها على إثر معارك طاحنة.

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وسمع دوي عدد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية حيث أكد مسؤولون أوكرانيون أن ضربات استهدفت بنى تحتية أساسية في العاصمة. وكتب نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تطبيق «تلغرام» أن «هجوما صاروخيا على منشآت بنى تحتية حيوية» جار في كييف.

انفجارات في منطقة دنيبروفسكي

وتحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحضّ السكان على "البقاء في الملاجئ!". وسقطت شظايا صاروخ في منطقة غولوسيفسكي من دون أن تسبب إصابات، كما قال كليتشكو.

وقال حاكم منطقة خاركيف (شمال شرق) إن "العدو شن هجومًا صاروخيًا جديدًا على البنية التحتية الأساسية". وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي الطارئ يمكن أن يحدث ثاني مدن أوكرانيا. وسجلت هجمات في الجنوب في منطقة زابوريجيا.

وقال إيغور تابوريتس رئيس منطقة تشيركاسي (وسط) إن «العدو يهاجم مرة أخرى أراضي أوكرانيا»، موضحا أنه يتوقع إنذارات واسعة في منتصف النهار. ومنذ أكتوبر وبعد سلسلة من النكسات.

«القتال من أجل سوليدار مستمر»

أوكرانيا، تقصف موسكو بشكل منهجي البنية التحتية الحيوية للبلاد مما يجبر شركات الطاقة على إصلاح الشبكة بسرعة مع حلول فصل الشتاء.

على خط الجبهة، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها المسائي إن «القتال من أجل سوليدار مستمر»، من دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن «تحرير» مدينة سوليدار «استكمل (...) في 12 يناير مساء».

الجيش الروسي يشيد بـ«الأعمال الشجاعة» لمقاتلي فاغنر

بعد ذلك حيا الجيش الروسي «الأعمال الشجاعة» لمقاتلي مجموعة فاغنر التي نفذ مقاتلوها «الهجوم المباشر على الأحياء السكنية في سوليدار»، في اعتراف نادر بين هاتين القوتين اللتين تنافستا في أغلب الأحيان على الأرض في أوكرانيا.

وكان الناطق باسم القيادة الشرقية للجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي قد صرح بأن قواته «تسيطر على الوضع في ظروف صعبة» في مواجهة «أفضل الوحدات في فاغنر وقوات روسية خاصة أخرى».