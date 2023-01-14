الاتحاد الأوروبي يدشن في السويد أول موقع لإطلاق الأقمار الصناعية في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت السويد الجمعة، أول موقع لإطلاق الأقمار الصناعية مع احتدام المنافسة الأوروبية، لتكون أول دولة ترسل أقمارا صناعية إلى مدار من القارة الأوروبية.

وشارك ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في حفل الافتتاح بالقطب الشمالي على بعد نحو 40 كيلومترا (25 ميلا) من مدينة كيرونا، حسب وكالة «يورو نيوز».

وقالت فون دير لاين، بعد الحفل لصحفيين: «هناك العديد من الأسباب الوجيهة التي تجعلنا بحاجة إلى تسريع برنامج الفضاء الأوروبي»، مضيفة «أوروبا لها موطئ قدم في الفضاء وستحتفظ به».

وأوضح ناطق باسم شركة الفضاء السويدية (SSC) المملوكة للدولة، إن الشركة تهدف إلى إطلاق أول قمر صناعي لها من الموقع «في الربع الأول من العام 2024».

وسيستضيف المركز اختبارات لوكالة الفضاء الأوروبية للصواريخ وتدريبها على الهبوط على الأرض، على غرار تلك التي تستخدمها شركة «سبيس إكس»، المملوكة من قبل إيلون ماسك.

استثمار 16 مليون دولار في المشروع

وحسب «يورو نيوز»، جرى استثمار نحو 16 مليون دولار للمشروع الذي يرتبط بشكل مباشر بمركز الفضاء الأوروبي في كورو في غيانا الفرنسية، وتتنافس الدول الأوروبية وغيرها في أرخبيل الأزور البرتغالي وجزيرة أندويا النرويجية والأندلس الإسبانية وبريطانيا، من بين آخرين، على أن تكون أول من ينجح.

وكان مصنع صواريخ أوغسبورغ الألماني والمتخصص في منصات إطلاق الأقمار الصناعية المدمجة إلى الفضاء، قد أعلن عن إطلاق صاروخ محتمل في جزر شيتلاند نهاية العام 2023.

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وانتهت محاولة إطلاق أول صاروخ إلى المدار من بريطانيا- على متن طائرة «فيرجن أوربت بوينج 747» التي أقلعت من ميناء فضائي في كورنوال- بالفشل يوم الثلاثاء.

وقال المركز إن صناعة الأقمار الصناعية مزدهرة، حيث إنه من المتوقع أن يصل عدد الأقمار الصناعية العاملة في العام 2040 إلى 100 ألف مقارنة بـ5 آلاف الآن.