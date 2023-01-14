«العفو الدولية» تعتبر إعدام أكبري «هجوما شنيعا على الحق في الحياة» من إيران

القاهرة - بوابة الوسط

دانت منظمة العفو الدولية، السبت، «الهجوم الشنيع» لإيران على «الحق في الحياة»، بعد تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق الإيراني البريطاني علي رضا أكبري.

وقالت منظمة العفو، على «تويتر»: «إعدام السلطات الإيرانية هذا الصباح (السبت) المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري، هو دليل جديد على هجومها الشنيع على الحق في الحياة»، داعية الحكومة البريطانية إلى «التحقيق بشكل كامل» في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو، وفق وكالة «فرانس برس».

- طهران تنفذ حكم الإعدام شنقا في إيراني بريطاني متهم بالتجسس

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت إيران حكم الإعدام في علي رضا أكبري (61 عاما) الذي تقلد مناصب رفيعة في جهاز الأمن والدفاع الإيراني، بعدما اتهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، كما أعلنت السلطة القضائية.

وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية «ميزان أونلاين»، أنه حكم بالإعدام على علي رضا أكبري بعد إدانته بـ«الفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية».