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بايدن وكيشيدا يشيدان بمتانة التحالف بين واشنطن وطوكيو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 10:56 صباحا
بايدن وكيشيدا يشيدان بمتانة التحالف بين واشنطن وطوكيو
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في البيت الأبيض، 13 يناير 2023, (أ ف ب)
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أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الجمعة في البيت الأبيض، بقوة التحالف بين بلديهما وبالدور المتزايد الذي تنوي اليابان تأديته لحماية الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال بايدن، في المكتب البيضاوي، «أريد أن أكون واضحًا جدا: الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا وبشكل حازم وكامل بهذا التحالف، والأهم من ذلك الدفاع عن اليابان»، مرحبًا مرة أخرى بـ«الزيادة التاريخية» في الميزانية العسكرية لليابان وباستراتيجيتها الأمنية الجديدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف الرئيس الأميركي إلى جانب كيشيدا «أنت قائد حقيقي وصديق حقيقي».

زيادة هائلة في ميزانية الدفاع
من جانبه، تحدث رئيس الوزراء الياباني عن العقيدة الدفاعية الجديدة، التي أقرت في ديسمبر، وتنص على زيادة هائلة في ميزانية الدفاع، مضيفا أن من شأنها أن «تفيد قدراتنا على الردع والاستجابة»، وهي رسالة إلى بكين وبيونغ يانغ.

وفي خطاب ألقاه لاحقا أمام طلاب جامعة جونز هوبكنز، تحدث الزعيم الياباني عن بداية تحول تاريخية لبلاده، محذرا من أنه إذا سُمح للغزو الروسي لأوكرانيا بالاستمرار، فإن ذلك سيشجع بلدانا أخرى.

- اليابان وفرنسا تعززان شراكتهما الأمنية في منطقة آسيا-المحيط الهادئ

وقال إن «العدوان الروسي على أوكرانيا يمثل النهاية الكاملة لعالم ما بعد الحرب الباردة»، مضيفا «إذا سمحنا بالتغيير الأحادي للوضع الراهن بالقوة، فسيحدث ذلك في أماكن أخرى من العالم بما في ذلك آسيا»، في إشارة مستترة منه إلى تايوان وسط مخاوف من حدوث غزو صيني.

وانضمت اليابان إلى القوى الغربية، في فرض عقوبات على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في فبراير 2022.

وهذه أول زيارة إلى واشنطن لرئيس الوزراء الياباني، الذي تتولى بلاده رئاسة دول مجموعة السبع هذا العام.

مناقشة قضايا دولية بين الزعيمين
وتأتي الزيارة في ختام جولة في أوروبا وأميركا الشمالية، شملت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.

وناقش بايدن وكيشيدا مجموعة قضايا دولية، بينها الحرب في أوكرانيا وتعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن قضايا متعلقة بالاقتصاد والتكنولوجيا. وفي هذا الصدد، تضغط واشنطن لفرض قيود أقوى على صادرات أشباه الموصلات الصينية.

طموحات جديدة في مواجهة الصين
وتظهر اليابان طموحات جديدة في مواجهة الصين تشمل الدفاع الفضائي، ونشر مزيد من قوات المارينز في أوكيناوا وإبرام اتفاق عسكري مع لندن، وصارت طوكيو تعتبر أن بكين تمثل «تحديًا استراتيجيًا غير مسبوق» لأمنها.

وكشفت طوكيو في ديسمبر، إصلاحا شاملا لعقيدتها الدفاعية، شمل مضاعفة الإنفاق العسكري تقريبًا ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول العام 2027.

كذلك، تعتزم الحصول على «قدرة للهجوم المضاد» من خلال الاستحواذ على صواريخ بعيدة المدى، وهو تغيير رئيسي في البلد الذي يُحظّر دستوره السلمي الموضوع بعد الحرب العالمية الثانية خوض حروب.

وينتظر أن يبرم رئيس الوزراء الياباني، اتفاقية إطارية في مجال التعاون الفضائي مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في وقت لاحق الجمعة.

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