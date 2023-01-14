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النيابة البرازيلية تطلب التحقيق مع بولسونارو بشأن الهجوم على مؤسسات السلطة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 12:24 صباحا
النيابة البرازيلية تطلب التحقيق مع بولسونارو بشأن الهجوم على مؤسسات السلطة
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في ريسيندي في ريو دي جانيرو، 26 نوفمبر 2022، (ا ف ب)
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طلبت النيابة العامة البرازيلية من المحكمة العليا فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، بشأن مسؤوليته المحتملة في وقائع التخريب التي ارتكبها أنصاره في مؤسسات السلطة في برازيليا خلال الثامن من يناير.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد «المحرضين المعنويين» على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد، بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه، حسب وكالة «فرانس برس».

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