روسيا تعلن السيطرة على بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا و«كييف» تنفي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي الجمعة، أنه استكمل بسط سيطرته على بلدة سوليدار في الشرق الأوكراني، ما نفته كييف التي أكدت أن «معارك طاحنة»، لا تزال تدور في البلدة الصغيرة الواقعة في شرق البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية «استُكمل مساء 12 يناير تحرير بلدة سوليدار»، مشيرة إلى أهمية السيطرة على هذه البلدة في إطار «مواصلة العمليات الهجومية الناجحة»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وبعيد الإعلان الروسي أصدرت كييف نفيا أكدت فيه أن المعارك مستمرة، إذ قال الناطق باسم الوحدات الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي تشيريفاتي، إن «معارك طاحنة تتواصل في سوليدار»، مضيفا أن «القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع في ظروف صعبة»، في مواجهة «أفضل وحدات (مجموعة المرتزقة الروسية) فاغنر وقوات خاصة أخرى» روسية.

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وعبر التلفزيون الأوكراني اتّهم تشيريفاتي موسكو بـ«إحداث ضجة إعلامية» زائفة، حول سيطرتها على هذه البلدة التي كانت تشتهر بمناجم الملح، بهدف «زعزعة ثقة الأوكرانيين بجيشهم»، مشددا على أن «انسحابات محدودة أو مناورات لا تعني أنه يجب اعتبار الأمر هزيمة كبيرة».

«مرحلة صعبة من الحرب»

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، غانا ماليار، أعلنت الجمعة على تليغرام أن «العدو دفع بكل قواته الرئيسية تقريبا باتجاه (منطقة) دونيتسك ويواصل هجوما مكثفا جدا»، معتبرة أنها «مرحلة صعبة من الحرب».

واعتبر «معهد دراسة الحرب»، الذي يتّخذ من الولايات المتحدة مقرا، أن السيطرة على هذه البلدة الصغيرة «من غير المرجّح أن تعني تطويقا وشيكا لباخموت».

وتسعى القوات الروسية منذ أشهر للسيطرة على هذه البلدة الواقعة على بعد 15 كيلومترا إلى جنوب- غرب سوليدار.

وشدّد المعهد على أن «القوات الروسية لن تتمكن من بسط سيطرتها على خطوط المواصلات الأرضية المهمة»، التي تربطها بالمدينة الكبرى في المنطقة، فيما تستعر المعارك في سوليدار ومحيطها منذ أشهر لكنها ازدادت حدة في الأيام الأخيرة.

وكان قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، أكد صباح الأربعاء، أن مقاتليه سيطروا على سوليدار، لكن نفي هذا الأمر لم يقتصر على كييف، بل صدر أيضا عن وزارة الدفاع الروسية.

وفي نشرته اليومية، أشار «معهد دراسة الحرب»، إلى أن «القوات الروسية بسطت (فعليا) على الأرجح سيطرتها على سوليدار في 11 يناير، أي الأربعاء».

«تقديم كل ما هو ضروري»

ولدعم فرضيته يشير المعهد إلى «صور موثّقة جغرافيا نشرت في 11 و12 يناير»، اعتبر أنها «تشير إلى أن القوات الروسية تسيطر على الأرجح على غالبية أراضي سوليدار إن لم يكن على كامل البلدة ودفعت على الأرجح القوات الأوكرانية للتراجع إلى خارج ضواحيها الغربية».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعد الخميس بتقديم «كل ما هو ضروري» لجيشه الذي يقاوم الهجمات الروسية في سوليدار ولكن أيضًا في باخموت.

وفي مؤشر يدل على حدة الهجوم الروسي، أعلن الجيش الأوكراني أنه صد الخميس، هجمات على أكثر من عشر نواح في المنطقة.

من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف «ما زال أمامنا الكثير من العمل».

وفي خضمّ المعارك الدائرة، استبدلت روسيا من جديد قائد قواتها في أوكرانيا، وعيّنت هذه المرة الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس أركان للقوات المسلحة، بديلاً عن سيرغي سوروفيكين، الذي تولى المنصب في نوفمبر الماضي، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن التبديل جرى بسبب «زيادة المهام»، التي يتعين إنجازها و«الحاجة إلى تفاعل أوثق» بين مكونات الجيش.

عضوية أطلسية «بحكم الأمر الواقع»

وفي الشق الدولي للنزاع، أعلنت أوكرانيا الجمعة أنها أصبحت «بحكم الأمر الواقع» عضوا في حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف «الأمر صحيح، إنه واقع»، مضيفا «أنا واثق من أننا في المستقبل القريب سنصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي بحكم القانون»، في إشارة إلى الطلب الرسمي لأوكرانيا بهذا الصدد.

من جهته أعلن حلف شمال الأطلسي الجمعة، نشر طائرات نظام التحذير والمراقبة المحمول جوا «أواكس» في رومانيا اعتبارا من الثلاثاء لتدعيم وجودها المعزّز في المنطقة و«مراقبة الأنشطة العسكرية الروسية».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الساعة 20,00 ت غ، للبحث في الأوضاع في أوكرانيا، بعد حوالى 11 شهرا على بدء الغزو الروسي.