مقتل 6 أشخاص في انفجار غاز بمنزل غرب إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مديرية الإطفاء في بلدية مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية (غرب إيران)، رسول معروفي، عن سقوط ستة قتلى وثلاثة مصابين جراء حادث انفجار للغاز في هذه المدينة.

وقال معروفي، في تصريح له أوردته (إذاعة طهران) على موقعها الإلكتروني، إنه جرى حتى الآن انتشال جثث ستة أشخاص؛ طفلان ورجلان وامرأتان، وجميعهم من أسرة واحدة، من تحت الأنقاض، وإرسال ثلاثة مصابين في هذا الحادث إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

السبب الرئيسي للحادث غير معروف

وقال رئيس مديرية الإطفاء في بلدية بوكان: «تم الانتهاء من جزء كبير من عمليات إزالة الأنقاض من المنزل السكني الذي تعرض للانفجار، وستستمر عمليات الإنقاذ حتى الانتهاء من إزالة جميع أنقاض هذه الوحدة السكنية المدمرة».

حكم بالإعدام في إيران لشخص أدين بالتجسس لصالح بريطانيا

بشأن السبب الرئيسي لهذا الحادث، قال معروفي، إن السبب الرئيسي لهذا الحادث غير معروف بعد، ويقوم خبراء شركة الغاز بالتحقيق في السبب، لكن ظروف وطريقة تدمير المبنى شبيهة بانفجار غازي.