الاتحاد الاوروبي يسجل أكبر عدد من حالات الدخول غير النظامي منذ 2016

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حالات الدخول بشكل غير نظامي، إلى الاتحاد الأوروبي في 2022، بنسبة 64%، عما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016 حسب أرقام نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، الجمعة.

وقالت الوكالة، إنه جرى تسجيل 330 ألف دخول غير نظامي في 2022، جاء 45 منها من طريق البلقان، وفق وكالة «فرانس برس».

وتضاعف عدد المواطنين السوريين، الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

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وقالت فرونتكس في بيان «هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي»، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47% من هذه الحالات في 2022.

ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية

وعلى طريق غرب البلقان، سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة 136% مقارنة بالعام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، المئة ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50%. وتشكل النساء 10% من هؤلاء المتسللين والقصر نحو 9%.