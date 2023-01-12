الأمم المتحدة تؤكد أن السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أنّ السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق رغم تواصل ظاهرة «إل نينيا» التي لها تأثير بارد على أنماط المناخ.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتّحدة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أنّ «السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرا على الاطلاق في العالم بسبب ارتفاع متواصل في تركّز غازات الدفيئة وتراكم الحرّ».

متوسط درجات الحرارة العالمي

وتوصلت المنظمة، إلى هذا الاستنتاج بناء على ست مجموعات بيانات دولية رائدة حول درجات الحرارة. حيث كان متوسط درجة الحرارة العالمية عام 2022 أعلى بنحو 1.15 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة (1850-1900).

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وكان العام 2022 هو العام الثامن على التوالي للفترة من (2015-2022) الذي وصلت فيه درجات الحرارة العالمية السنوية إلى ما لا يقل عن 1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. كما كانت الأكثر دفئا على الإطلاق.

وذكرت منظمة الأرصاد الجوية، أنه بمرور الوقت تزداد احتمالية تجاوز حد 1.5 درجة مئوية الوارد في اتفاق باريس للمناخ- بصورة مؤقتة، بحسب وكالة «فرانس برس».