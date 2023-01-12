موسكو تطلق جندي أميركي سابق موقوف منذ تسعة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت روسيا، اليوم الخميس، جندي سابق في البحرية الأميركية كان محتجزا في كالينينغراد قرب بولندا منذ تسعة أشهر، على ما أعلن المفاوض والسياسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسن، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان تيلور دادلي محتجزا منذ أبريل 2022 وهو واحد من بين عدد من الأميركيين المحتجزين لدى روسيا والذين تسعى السلطات الأميركية وريتشاردسن إلى إطلاق سراحهم.

ولا يزال ملف المحتجزين في كل من الولايات المتحدة وروسيا من رعايا البلدين من أبرز ملفات التفاوض التي تجري بوتيرة بطيئة بين موسكو وواشنطن رغم جهود الوساطة المتعددة لبعض الدول.