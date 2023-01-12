  • Alwasat News
Atwasat

انتقدت «ازدواجية المعايير».. «رايتس ووتش»: يجب تكرار التعبئة الدولية لأوكرانيا في دول أخرى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 01:14 مساء
انتقدت «ازدواجية المعايير».. «رايتس ووتش»: يجب تكرار التعبئة الدولية لأوكرانيا في دول أخرى
المديرة التنفيذية بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش»، تيرانا حسن، في لندن، 11 يناير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تنشر تقريرها السنوي، الخميس، إن التعبئة الدولية المكثفة للدفاع عن حقوق الإنسان في أوكرانيا منذ الغزو الروسي «يجب أن تتكرر في بلدان أخرى تنتهك فيها هذه الحقوق»، واتهمت المجتمع الدولي بـ«ازدواجية المعايير» في التحرك في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في العالم.

وفي هذا التقرير المؤلف من أكثر من 700 صفحة والذي يشير إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، توثق «سلسلة الانتهاكات» التي ارتكبت في 2022 في العالم، من الصين إلى أفغانستان مرورا بإيران وإثيوبيا وأوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكدت المديرة التنفيذية بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش»، تيرانا حسن، في مقابلة مع «فرانس برس»، أنه «وسط ضباب الحرب والظلام الذي رأيناه في هذه الحرب في أوكرانيا، كان هناك ضوء ساطع.. إنه الاستجابة الدولية والتزام العدالة الدولية». وإذ لاحظت المنظمة غير الحكومية «انتهاكات من جميع الأطراف»، فإن القوات الروسية هي مصدر «عدد كبير» منها، خصوصا بحق السكان المدنيين.

«رايتس ووتش»: القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب
وأشار التقرير إلى أنه في المناطق الأوكرانية المحتلة «ارتكبت القوات الروسية أو التابعة لروسيا ما يبدو أنها جرائم حرب، بما فيها عمليات تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي واختفاء قسري». وذكر التقرير أن بعض الانتهاكات ارتكبتها القوات الأوكرانية والروسية على حد سواء.

- خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
- إيران تكثف قمع التظاهرات وسط تنديد من الأمم المتحدة بعقوبات الإعدام
- الأمم المتحدة: 40% من سكان تيغراي يعانون من نقص حاد في الغذاء

ورحبت «هيومن رايتس ووتش» بالسرعة التي باشرت فيها المحكمة الجنائية الدولية التحقيق والتي فرض فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات غير مسبوقة على موسكو، وأضافت: «لم نشهد في تاريخ الاستجابات للنزاعات مثل هذه الاستجابة الدولية المنسقة وما نحتاج إلى القيام به الآن هو ضمان مساءلة الدول الأخرى على المستوى نفسه الذي شوهد في أوكرانيا».

انتهاكات في إقليم تيغراي والصين وإيران
ودعت المنظمة المجتمع الدولي خصوصا إلى «مواصلة الضغط» من أجل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في إقليم تيغراي في إثيوبيا عقب اتفاق السلام الذي أبرم في نوفمبر الماضي، فيما تمنع روسيا والصين إدراج هذا الصراع على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.

والأمر مماثل في الصين، حيث لم تضطر بكين بعد لتبرير سياستها تجاه أقلية «الأويغور» المسلمة رغم تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والذي خلص إلى أن بعض الأعمال التي ارتكبها النظام قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

وكذلك الأمر في إيران حيث يصعد النظام قمعه للتظاهرات. وشدّدت حسن على أنه «لا يمكننا أن ننتظر أن يغير الشعب الإيراني بمفرده» وضع حقوق الإنسان في البلاد، وأوضحت أن «تغييرا كبيرا لهذا النظام القوي يتطلب حشد المجتمع الدولي، ليس للتعبير عن التضامن فحسب، بل أيضا للضغط بشكل فعال على النظام».

واتّهمت المنظمة غير الحكومية في تقريرها الدول بـ«ازدواجية المعايير» في التحرك نحو مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في العالم. واستشهدت على سبيل المثال بالرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي أعاد العلاقات مع السعودية في خضم أزمة الطاقة بعدما تعهّد بجعلها دولة «منبوذة» أو حتى أوروبا التي تفتح ذراعيها للاجئين الأوكرانيين، لكنها تتعامل بطريقة أكثر تشددا مع لاجئين من دول أخرى، مثل السوريين والفلسطينيين والأفغان والصوماليين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر

ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي

وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين

تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين
تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975

مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام ...
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟

إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على ...
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«داعش» يتبنى التفجير الانتحاري قرب الخارجية الأفغانية
«داعش» يتبنى التفجير الانتحاري قرب الخارجية الأفغانية
أوستن: واشنطن ستنشر وحدة جديدة من «المارينز» بجنوب اليابان
أوستن: واشنطن ستنشر وحدة جديدة من «المارينز» بجنوب اليابان
واشنطن وطوكيو توسعان نطاق معاهدة الدفاع المشترك لتشمل الفضاء
واشنطن وطوكيو توسعان نطاق معاهدة الدفاع المشترك لتشمل الفضاء
وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا تزوران أديس أبابا لدعم اتفاق السلام في تيغراي
وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا تزوران أديس أبابا لدعم اتفاق السلام ...
كييف: الجيش الأوكراني يقاتل من أجل سوليدار لكن الوضع صعب
كييف: الجيش الأوكراني يقاتل من أجل سوليدار لكن الوضع صعب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
المزيد
روسيا تنفي التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل السجناء مع أوكرانيا
روسيا تنفي التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل السجناء مع أوكرانيا...
بعد العثور على دفعة ثانية.. «الوثائق السرية» تحرج إدارة بايدن
بعد العثور على دفعة ثانية.. «الوثائق السرية» تحرج إدارة ......
انتقدت «ازدواجية المعايير».. «رايتس ووتش»: يجب تكرار التعبئة الدولية لأوكرانيا في دول أخرى
انتقدت «ازدواجية المعايير».. «رايتس ووتش»: يجب تكرار التعبئة......
كييف: الجيش الأوكراني يقاتل من أجل سوليدار لكن الوضع صعب
كييف: الجيش الأوكراني يقاتل من أجل سوليدار لكن الوضع صعب...
وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا تزوران أديس أبابا لدعم اتفاق السلام في تيغراي
وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا تزوران أديس أبابا لدعم اتفاق ......
المزيد