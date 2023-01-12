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وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا تزوران أديس أبابا لدعم اتفاق السلام في تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 11:33 صباحا
وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا تزوران أديس أبابا لدعم اتفاق السلام في تيغراي
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا (يمين) ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك في حديث مع صحفيين في باريس، 21 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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وصلت وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا، الخميس، إلى أديس أبابا في مهمة دعم لاتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي مع المقاتلين في إقليم تيغراي لإنهاء الحرب.

وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك، غداة إعلان مقاتلي تيغراي بدء تسليم أسلحتهم الثقيلة تنفيذا لأحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام الموقع في الثاني من نوفمبر مع الحكومة الفدرالية، وفق وكالة «فرانس برس».

وتلتقي الوزيرتان على مدى يومين، برئيس الوزراء آبي أحمد، ووزراء ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي وناشطين حقوقيين، كما تزوران مركزا لتوزيع المساعدات تابعا لبرنامج الأغذية العالمي.

أهداف زيارة أديس أبابا
وقالت كولونا في بيان قبل توجهها إلى أديس أبابا إن الزيارة تهدف إلى «دعم عملية السلام ومكافحة الإفلات من العقاب وإعادة الإعمار». وأوضح مصدر دبلوماسي لـ«فرانس برس» أن الوزيرتَين تحملان رسالة من الاتحاد الأوروبي مفادها أن التكتل مستعد للانخراط من جديد في إثيوبيا شرط الالتزام بوقف إطلاق النار، ووضع آلية للعدالة الانتقالية.

- متمردو تيغراي يبدأون تسليم أسلحتهم الثقيلة
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واندلعت المعارك في تيغراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، الجيش الفدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين كانوا يتحدّون سلطته منذ أشهر، واتّهمهم بشن هجمات على قواعد عسكرية فدرالية. وحصيلة هذا النزاع الحافل بالفظائع غير معروفة. إلا أن مجموعة الأزمات الدولية ومنظمة العفو الدولية يعتبرانه «من الأكثر فتكا في العالم».

مواد اتفاق السلام
ونص اتفاق بريتوريا خصوصا على نزع سلاح مقاتلي تيغراي وعودة السلطات الفدرالية إلى تيغراي وإعادة ربط الإقليم بالخارج بعد عزلة استمرت منذ منتصف 2021. ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف تسليم المساعدات إلى تيغراي بشكل محدود. وعانى الإقليم لفترات طويلة من نقص حاد في الغذاء والوقود والسيولة والأدوية.

وبدأت الخدمات الأساسية مثل الاتصالات والبنوك والكهرباء تعود ببطء إلى الإقليم المنكوب الذي يقطن فيه نحو ستة ملايين نسمة.

ويستحيل التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض، لا سيما وجود القوات الإريترية، نظرا إلى أن الدخول إلى تيغراي كان متعذرا. وتسبب النزاع في تهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الآلاف في ظروف تقرب من المجاعة، حسب الأمم المتحدة.

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