واشنطن وطوكيو توسعان نطاق معاهدة الدفاع المشترك لتشمل الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على أن معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما تشمل أيضًا الهجمات التي تتم عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضم تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الاصطناعية.



وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري دفاع البلدين قال بلينكن إن أي هجوم يتم عبر الفضاء ضد أي من البلدين من شأنه أن يفعّل المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية الثنائية، والتي تنص على أن أي هجوم على أي من البلدين هو هجوم أيضاً على البلد الآخر، بحسب وكالة «فرانس برس».



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن بلاده ستنشر في جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان وحدة جديدة متنقلة من سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) لتعزيز القدرات الدفاعية لحليفتها اليابان في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة.