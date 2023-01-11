المغرب وإسبانيا يفككان خلية لـ«داعش» في عملية مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السلطات المغربية، الأربعاء، إنها تمكنت بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية من اعتقال ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم «داعش» وينشطون في كلا البلدين.

وأفاد بيان صادر عن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى في المغرب إن العمليات التي نفذتها عناصر من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المدنية) «أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة في اشتوكة ايت باها (جنوبي المغرب) بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بألميريا (في إسبانيا)»، بحسب «رويترز».

مخطوطات تمجد تنظيم داعش.. قناع وسلاح أبيض

وأضافت أن التحريات أظهرت أن المعتقلين «الذين بايعوا تنظيم ’داعش’ كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم» بالتنظيم.

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وجاء في البيان أيضا أن القوة صادرت «معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض... وكذا مخطوطات تمجد تنظيم داعش». وتقول السلطات المغربية إنها تنفذ عمليات استباقية ضد الإرهاب وإنها فككت عشرات الخلايا خاصة إبان إعلان قيام «داعش» في العراق والشام في 2013.