  • Alwasat News
Atwasat

المغرب وإسبانيا يفككان خلية لـ«داعش» في عملية مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 10:22 مساء
المغرب وإسبانيا يفككان خلية لـ«داعش» في عملية مشتركة
رجال من الشرطة المغربية يقفون لحراسة شارع. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت السلطات المغربية، الأربعاء، إنها تمكنت بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية من اعتقال ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم «داعش» وينشطون في كلا البلدين.

وأفاد بيان صادر عن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى في المغرب إن العمليات التي نفذتها عناصر من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المدنية) «أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة في اشتوكة ايت باها (جنوبي المغرب) بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بألميريا (في إسبانيا)»، بحسب «رويترز».

مخطوطات تمجد تنظيم داعش.. قناع وسلاح أبيض
وأضافت أن التحريات أظهرت أن المعتقلين «الذين بايعوا تنظيم ’داعش’ كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم» بالتنظيم.

-  الأمم المتحدة تدعو إلى «تحقيق مستقل» بشأن وقوع قتلى عند جيب مليلة
-  إسبانيا تنفي مجددا وقوع وفيات على جانبها في حادث «مأساة مليلية»

وجاء في البيان أيضا أن القوة صادرت «معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض... وكذا مخطوطات تمجد تنظيم داعش». وتقول السلطات المغربية إنها تنفذ عمليات استباقية ضد الإرهاب وإنها فككت عشرات الخلايا خاصة إبان إعلان قيام «داعش» في العراق والشام في 2013.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم

وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية

القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية

«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية
165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022

165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022
الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت

الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)

غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)
مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن

مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)
كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما

كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما
رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي

«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي

سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تدعو إلى «ضبط النفس» في البيرو وتدعم تحقيقا في مقتل متظاهرين
واشنطن تدعو إلى «ضبط النفس» في البيرو وتدعم تحقيقا في مقتل ...
القوات الروسية تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا وتعين الجنرال فاليري غيراسيموف
القوات الروسية تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا وتعين الجنرال ...
مقتل 5 أشخاص في تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابل
مقتل 5 أشخاص في تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في ...
بنغلادش.. تظاهرات للمعارضة للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء
بنغلادش.. تظاهرات للمعارضة للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء
زيلينكسي: القتال مستمر في سوليدار وجبهة دونيتسك «صامدة»
زيلينكسي: القتال مستمر في سوليدار وجبهة دونيتسك «صامدة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
المزيد
«داعش» يتبنى التفجير الانتحاري قرب الخارجية الأفغانية
«داعش» يتبنى التفجير الانتحاري قرب الخارجية الأفغانية...
المغرب وإسبانيا يفككان خلية لـ«داعش» في عملية مشتركة
المغرب وإسبانيا يفككان خلية لـ«داعش» في عملية مشتركة...
حكم بالإعدام في إيران لشخص أدين بالتجسس لصالح بريطانيا
حكم بالإعدام في إيران لشخص أدين بالتجسس لصالح بريطانيا...
زيلينكسي: القتال مستمر في سوليدار وجبهة دونيتسك «صامدة»
زيلينكسي: القتال مستمر في سوليدار وجبهة دونيتسك «صامدة»...
بنغلادش.. تظاهرات للمعارضة للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء
بنغلادش.. تظاهرات للمعارضة للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء...
المزيد