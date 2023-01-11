حكم بالإعدام في إيران لشخص أدين بالتجسس لصالح بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحقّ شخص قُدِّم على أنه كان يشغل موقعا «مهما» في الجمهورية الإسلامية، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، وفق ما أفاد مصدر رسمي الأربعاء.

وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية «تم الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الافساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية». ولم يقدّم الموقع تفاصيل بشأن تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيرا الى أن المحكمة العليا صادقت عليه، بحسب «فرانس برس».

ولم يحدد ميزان أونلاين تفاصيل بشأن الدور الذي اضطلع به أكبري أو مهامه، الا أن صحيفة «إيران» الحكومية كانت أجرت في فبراير 2019، مقابلة معه وقدّمته على أنه «نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي»، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.

«جاسوسا أساسيا» لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية

ونقل ميزان أونلاين عن وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية أن أكبري كان «جاسوسا أساسيا» لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية «أم آي 6» نظرا الى «أهمية موقعه» والإطلاع الذي وفّره له. وأضاف الموقع أن أكبري قدّم للجهاز البريطاني «معلومات مهمة» عن إيران.

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وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف العديد من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على الجمهورية الإسلامية لصالح أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والاسرائيلية والبريطانية.

وفي مطلع ديسمبر، أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص دينوا بـ«التعاون» مع إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية.