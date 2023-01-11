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بولندا تعلن استعدادها لإرسال دبابات من طراز ليوبارد لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 05:17 مساء
بولندا تعلن استعدادها لإرسال دبابات من طراز ليوبارد لأوكرانيا
لدبابات من طراز «ليوبارد». (الإنترنت)
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أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، الأربعاء، أن وارسو مستعدة لإرسال عدد من الدبابات من طراز «ليوبارد» لكييف بناء على طلبها.

وخلال زيارة لمدينة لفيف بشرق أوكرانيا، قال دودا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأوكراني والليتواني «ستُرسل مجموعة من دبابات ليوبارد (14 مدرعة) في إطار تحالف يجري تأسيسه»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الوزيرة كريستينه لامبرشت تحدثت مع نظيرها الأميركي لويد أوستن، السبت الماضي، للتنسيق بشأن إرسال مركبات قتالية ودفاعات جوية إلى أوكرانيا، بعدما انضمت برلين إلى واشنطن وباريس في إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن لامبرشت بحثت مع أوستن الوضع الراهن في الحرب وكيفية التنسيق لمزيد من الدعم العسكري، خصوصا فيما يتعلق بالمركبات القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الصاروخي تعهدت برلين بتقديمها، وفق وكالة «يورو نيوز».

قالت لامبرشت: «مع حلفائنا، سنواصل دعم أوكرانيا في إطار من الوحدة والتضامن والتنسيق الوثيق».

شكر على «حزمة الدفاع القوية»
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة الماضية، وشكره على «حزمة الدفاع القوية»، التي من شأنها مساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية والدفاع عن أراضيها، كما بحثا توطيد التعاون الدفاعي.

وفي بيان مشترك مع واشنطن، الخميس الماضي، قالت برلين إنها ستقدم لكييف مركبات ماردر القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الجوي. وكتب زيلينسكي على «تويتر»: «شكرت شولتس على حزمة الدفاع القوية التي تشمل عشرات من مركبات ماردر ومنظومة باتريوت. وبحثنا المزيد من التعاون لتعزيز الجيش الأوكراني».

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