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الرئاسة الأوكرانية: كييف قادرة على الانتصار في غضون عام بصواريخ غربية ومعارك سوليدار «الأكثر دموية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 04:25 مساء
الرئاسة الأوكرانية: كييف قادرة على الانتصار في غضون عام بصواريخ غربية ومعارك سوليدار «الأكثر دموية»
مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال  مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، الأربعاء، أن أوكرانيا قادرة على الانتصار في الحرب هذا العام إذا زادت القوى الغربية من إمدادات الأسلحة، خصوصا منظومات صواريخ بعيدة المدى، على ما قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك.

 «الأكثر دموية» منذ بداية الغزو الروسي
وأوضح في مقابلة مع «فرانس برس» أن «الصواريخ التي يزيد مداها عن 100 كيلومتر فقط هي التي ستتيح لنا تسريع عملية تحرير الأراضي»، مضيفا أن هذا السيناريو سينهي الحرب بحلول الخريف على أبعد تقدير. وأضاف "لن نهاجم روسيا. نحن نخوض حربا دفاعية حصرا».

وأضاف إن المعارك التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على سوليدار وباخموت في شرق أوكرانيا تعد «الأكثر دموية» منذ بداية الغزو الروسي.، وأشار إلى أن  «كل ما يحدث اليوم في باخموت وسوليدار هو السيناريو الأكثر دموية لهذه الحرب».

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الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

في غضون ضلك أعلنت مجموعة فاغنر الروسية الأربعاء سيطرتها على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي نفته كييف على الفور فيما أعلن الجيش الروسي استمرار المعارك.

الاستيلاء على سوليدار يسمح لموسكو بتحقيق نصر عسكر
تقع مدينة سوليدار المعروفة سابقاً بمناجم الملح على بُعد حوالى عشرة كيلومترات شمال شرق باخموت التي يدافع الأوكرانيون عنها بضراوة منذ عدة أشهر في مواجهة سلسلة هجمات تشنها القوات الروسية.

قد لا ترتدي سوليدار أهمية استراتيجية كبيرة إلا ان الاستيلاء عليها يسمح  لموسكو أخيرًا بتحقيق نصر عسكري بعد عدة انتكاسات مذلة منذ سبتمبر الماضي ولقائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، لتعزيز نفوذه المتزايد على المشهد السياسي الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن «وحدات هجومية تقاتل في المدينة»، مشيرة إلى أن «وحدات مجوقلة عطلت الوصول إلى الأجزاء الشمالية والجنوبية» من سوليدار. وأضافت أن «القوات الجوية الروسية تضرب معاقل العدو».

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