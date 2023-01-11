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البيت الأبيض يعلق على توقف الرحلات الجوية في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 03:22 مساء
البيت الأبيض يعلق على توقف الرحلات الجوية في أميركا
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قال البيت الأبيض، الأربعاء، إنه لا وجود لأدلة على هجوم إلكتروني «في هذه المرحلة» في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة، مؤكدًا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة «أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثًا للمعلومات بشكل منتظم»، وفق وكالة «فرانس برس».

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