  • Alwasat News
Atwasat

17 قتيلا في «هجمات مناخية» مستمرة على كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 10:45 صباحا
17 قتيلا في «هجمات مناخية» مستمرة على كاليفورنيا
منزل غمرته مياه الفيضانات في كاليفورنيا، 9 يناير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

استمرت أمطار غزيرة بالهطول خلال اليومين الماضيين على كاليفورنيا، حيث أودت العواصف المتعاقبة بحياة 17 شخصا، وفقدان طفل، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء الكثير من المناطق.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وبالكثير من الفيضانات وباقتلاع الأشجار وبقطع الطرق الرئيسية، حتى إنها في بعض الأحيان جرفت سيارات مع سائقيها، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن مكتب الحاكم غافن نيوسوم، في بيان «أن العواصف المتكررة التي اجتاحت الولاية في غرب الولايات المتحدة تسببت في مقتل 17 من سكان كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة، في حصيلة أعلى من حرائق الغابات في العامين الماضيين»، وقال إن 34 ألف شخص على الأقل طُلبت منهم مغادرة منازلهم، وأضاف: «لم تنته مشاكلنا بعد. نتوقع أن تستمر العواصف حتى 18 يناير على الأقل. في الوقت الحالي لدينا 17 حالة وفاة مؤكدة. أقول ذلك بأسى لأن فقط هذه الوفيات جرى تأكيدها».

السيول تجرف طفلا 
في بلدة باسو روبلس الصغيرة الواقعة بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو جرفت السيول طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات، الإثنين، ولا يزال مفقودا، حسب بيان مسؤول محلي. وغمرت المياه السيارة التي كان بداخلها مع والدته التي أنقذها أحد الجيران. واضطرت السلطات إلى تعليق عمليات البحث بعد الظهر بسبب الطقس.

- غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)
- ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

في بيكرسفيلد في وسط الولاية، توفي اثنان من سائقي السيارات بعد سقوط شجرة على الطريق، وفقا لجريدة «لوس أنجليس تايمز». وحسب موقع «باور أوتدج» المتخصص انقطعت الكهرباء الثلاثاء عن نحو 110 آلاف منزل وشركة.

«هجمات مناخية دون هوادة»
وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية بعد هدوء لفترة قصيرة مساء الثلاثاء، من المتوقع أن تضرب عاصفة جديدة ولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء مع هطول أمطار تصل إلى 18 سنتمترا في شمال الولاية.

وقالت الهيئة إن كاليفورنيا تشهد حاليا «هجمات مناخية دون هوادة من الغلاف الجوي» لم نشهد مثلها منذ العام 2005. نادرا ما تتكرر ظاهرة «أنهار السماء» التي تتشكل بفضل تبخر مياه المناطق الاستوائية التي تنتقل لاحقا لتصب كميات من المياه على ساحل الولايات المتحدة الغربي بهذه الوتيرة.

جدير بالذكر أن شمال لوس أنجليس قرب سانتا باربرا، صدر الإثنين أمر بإجلاء سكان منطقة مونتيسيتو الساحلية، ورفع بعد ظهر الثلاثاء. هذه المنطقة التي يقيم فيما الأمير هاري وتملك فيها الممثلة جنيفر أنيستون ومقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري فيلات فخمة، نموذج مصغر للأحوال الجوية القصوى التي تتعرض لها ولاية كاليفورنيا بعد عقدين من الجفاف.

قبل خمس سنوات، دمر حريق هائل الجبال المحيطة بمونتيسيتو. نتيجة لذلك، باتت عرضة لانزلاقات التربة لغياب الغطاء النباتي فيها. وفي يناير 2018، تسببت الوحول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل 23 شخصا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم

وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية

القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية

«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية
165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022

165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022
الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت

الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)

غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)
مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن

مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)
كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما

كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما
رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي

«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي

سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل

مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
التحقيق مع رئيسة بيرو بتهمة الإبادة الجماعية بعد مقتل متظاهرين
التحقيق مع رئيسة بيرو بتهمة الإبادة الجماعية بعد مقتل متظاهرين
عدة جرحى طعنا بسكين في محطة قطارات شمال باريس
عدة جرحى طعنا بسكين في محطة قطارات شمال باريس
تقرير أممي يحذر من وفاة 59 مليون طفل وشاب قبل 2030
تقرير أممي يحذر من وفاة 59 مليون طفل وشاب قبل 2030
17 قتيلا في «هجمات مناخية» مستمرة على كاليفورنيا
17 قتيلا في «هجمات مناخية» مستمرة على كاليفورنيا
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
المزيد
الدفاع الروسية: معركة سوليدار لا تزال مستمرة
الدفاع الروسية: معركة سوليدار لا تزال مستمرة...
الكرملين يدعو إلى عدم «التسرع» في إعلان الانتصار في سوليدار
الكرملين يدعو إلى عدم «التسرع» في إعلان الانتصار في سوليدار...
اجتماع بتركيا بين مفوضي حقوق الإنسان في أوكرانيا وروسيا
اجتماع بتركيا بين مفوضي حقوق الإنسان في أوكرانيا وروسيا...
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة ......
17 قتيلا في «هجمات مناخية» مستمرة على كاليفورنيا
17 قتيلا في «هجمات مناخية» مستمرة على كاليفورنيا...
المزيد