17 قتيلا في «هجمات مناخية» مستمرة على كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط

استمرت أمطار غزيرة بالهطول خلال اليومين الماضيين على كاليفورنيا، حيث أودت العواصف المتعاقبة بحياة 17 شخصا، وفقدان طفل، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء الكثير من المناطق.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وبالكثير من الفيضانات وباقتلاع الأشجار وبقطع الطرق الرئيسية، حتى إنها في بعض الأحيان جرفت سيارات مع سائقيها، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن مكتب الحاكم غافن نيوسوم، في بيان «أن العواصف المتكررة التي اجتاحت الولاية في غرب الولايات المتحدة تسببت في مقتل 17 من سكان كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة، في حصيلة أعلى من حرائق الغابات في العامين الماضيين»، وقال إن 34 ألف شخص على الأقل طُلبت منهم مغادرة منازلهم، وأضاف: «لم تنته مشاكلنا بعد. نتوقع أن تستمر العواصف حتى 18 يناير على الأقل. في الوقت الحالي لدينا 17 حالة وفاة مؤكدة. أقول ذلك بأسى لأن فقط هذه الوفيات جرى تأكيدها».

السيول تجرف طفلا

في بلدة باسو روبلس الصغيرة الواقعة بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو جرفت السيول طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات، الإثنين، ولا يزال مفقودا، حسب بيان مسؤول محلي. وغمرت المياه السيارة التي كان بداخلها مع والدته التي أنقذها أحد الجيران. واضطرت السلطات إلى تعليق عمليات البحث بعد الظهر بسبب الطقس.

- غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)

- ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

في بيكرسفيلد في وسط الولاية، توفي اثنان من سائقي السيارات بعد سقوط شجرة على الطريق، وفقا لجريدة «لوس أنجليس تايمز». وحسب موقع «باور أوتدج» المتخصص انقطعت الكهرباء الثلاثاء عن نحو 110 آلاف منزل وشركة.

«هجمات مناخية دون هوادة»

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية بعد هدوء لفترة قصيرة مساء الثلاثاء، من المتوقع أن تضرب عاصفة جديدة ولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء مع هطول أمطار تصل إلى 18 سنتمترا في شمال الولاية.

وقالت الهيئة إن كاليفورنيا تشهد حاليا «هجمات مناخية دون هوادة من الغلاف الجوي» لم نشهد مثلها منذ العام 2005. نادرا ما تتكرر ظاهرة «أنهار السماء» التي تتشكل بفضل تبخر مياه المناطق الاستوائية التي تنتقل لاحقا لتصب كميات من المياه على ساحل الولايات المتحدة الغربي بهذه الوتيرة.

جدير بالذكر أن شمال لوس أنجليس قرب سانتا باربرا، صدر الإثنين أمر بإجلاء سكان منطقة مونتيسيتو الساحلية، ورفع بعد ظهر الثلاثاء. هذه المنطقة التي يقيم فيما الأمير هاري وتملك فيها الممثلة جنيفر أنيستون ومقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري فيلات فخمة، نموذج مصغر للأحوال الجوية القصوى التي تتعرض لها ولاية كاليفورنيا بعد عقدين من الجفاف.

قبل خمس سنوات، دمر حريق هائل الجبال المحيطة بمونتيسيتو. نتيجة لذلك، باتت عرضة لانزلاقات التربة لغياب الغطاء النباتي فيها. وفي يناير 2018، تسببت الوحول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل 23 شخصا.