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تقرير أممي يحذر من وفاة 59 مليون طفل وشاب قبل 2030

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 10:03 صباحا
تقرير أممي يحذر من وفاة 59 مليون طفل وشاب قبل 2030
امرأة تحمل طفلها الرضيع داخل عيادة تدعمها الأمم المتحدة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، 17 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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أظهر تقرير أممي أن خمسة ملايين طفل حول العالم توفوا في العام 2021 قبل بلوغهم سن الخامسة، في معدل «مقلق»، رغم التقدم الذي أُحرز على هذا الصعيد منذ مطلع القرن، وحذر من «وفاة ما يقرب من 59 مليون طفل وشاب قبل العام 2030، وفقدان ما يقرب من 16 مليون طفل بسبب الإملاص، إذا لم يجر اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية».

وإذ لفت التقرير إلى «تفاوتات هائلة» في معدلات وفيات الأطفال تبعا للمناطق والدول التي يولدون فيها، قال إن «واقع أن خمسة ملايين طفل قد توفوا في 2021 قبل أن يبلغوا سن الخامسة هو أمر مقلق في ضوء توافر المعرفة والإجراءات للحؤول دون هذه الوفيات»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعدت التقرير «مجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بتقدير وفيات الأطفال»، والتي تضم خصوصا «يونيسف» ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

قبل الشهر الأول 
وحسب التقرير، فإن أقل بقليل من نصف هذه الوفيات (2.3 مليون وفاة) حدثت قبل أن يتم الطفل شهره الأول، والسبب الأساسي لهذه الوفيات يتعلق بالولادة المبكرة أو مضاعفات متعلقة بالولادة. أما بعد الشهر الأول، فإن السبب الأساسي لوفيات الأطفال هو الأمراض المعدية، بما في ذلك الالتهابات الرئوية والإسهال والملاريا.

وندد التقرير بهذه الوفيات لأنه كان بالإمكان «تجنبها إلى حد كبير» لو توفرت رعاية أفضل عند الولادة وتأمنت المكملات الغذائية اللازمة وأتيح لهؤلاء الأطفال تلقي اللقاحات الضرورية وكانت هناك بيئة آمنة لناحية الصرف الصحي خصوصا. ولفت التقرير إلى جائحة «كوفيد-19» التي عرقلت حملات التطعيم المنتظمة مما حرم مليوني طفل إضافي من تلقي اللقاحات الأساسية في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، أي 6 ملايين طفل مقارنة بالعام 2019.

وحذر التقرير من عواقب عدم تلقي الرضّع اللقاحات اللازمة وما لهذا الأمر من انعكاس في المستقبل على أرقام وفيات الرضع. لكن التقرير نوه ببعض المؤشرات الإيجابية، إذ انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 50% منذ العام 2000، كما انخفض في الفترة نفسها بنسبة 35% عدد الأطفال الذين يولدون أمواتا.

تحذير من تزايد وفيات الأطفال والشباب 
وعزا التقرير هذا التحسّن إلى «زيادة الاستثمارات في تعزيز أنظمة الصحة الأولية لإفادة النساء والأطفال والشباب». بالمقابل حذر التقرير من «انخفاض المكاسب بشكل كبير منذ العام 2010، إذ لن يكون باستطاعة 54 دولة تحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق بوفيات الأطفال دون سن الخامسة».

وحذر التقرير من «وفاة ما يقرب من 59 مليون طفل وشاب قبل العام 2030، وفقدان ما يقرب من 16 مليون طفل بسبب الإملاص، إذا لم يجر اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية».

وأعربت المنظمات التي أعدّت التقرير عن أسفها لاستمرار التفاوتات الهائلة في معدلات وفيات الأطفال بين المناطق. وقال المسؤول في منظمة الصحة العالمية، الدكتور أنشو بانيرجي: «من الظلم الفادح أن تتشكل فرص بقاء الطفل على قيد الحياة من خلال مكان ولادته فقط، وأن توجد مثل هذه التفاوتات الهائلة في وصولهم إلى الخدمات الصحية المنقذة للحياة».

بدورها قالت المسؤولة في «يونيسيف»، فيديا غانيش: «يمكن تحقيق التقدم في حال التحلي بإرادة سياسية أقوى واستثمار هادف في الوصول العادل إلى الرعاية الصحية الأولية لكل امرأة وطفل».

أخطر مكان على حياة الأطفال
وحسب التقرير، فإن «الأطفال المولودين في أفريقيا جنوب الصحراء معرضون لأعلى معدلات خطر وفاة الأطفال في العالم: أعلى بمقدار 15 مرة مقارنة بالخطر الذي يتعرّض له الأطفال في أوروبا وأميركا الشمالية». كذلك فإن «ما يقرب من نصف حالات الإملاص (ولادة الأطفال ميتين) حدث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى».

وقال المسؤول في البنك الدولي، خوان بابلو أوريبي: «خلف هذه الأرقام ملايين الأطفال والأسر الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية في الصحة. نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية والقيادة للتمويل المستدام للرعاية الصحية الأولية التي تعد واحدة من أفضل الاستثمارات التي يمكن للبلدان وشركاء التنمية القيام بها».

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