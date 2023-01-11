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بايدن ينفي علمه بمحتوى وثائق سرية عثر عليها في مكتبه السابق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 08:25 صباحا
بايدن ينفي علمه بمحتوى وثائق سرية عثر عليها في مكتبه السابق
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن عدم درايته بمحتوى وثائق رسمية سرّية تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، والتي عُثر عليها أخيرا في مركز أبحاث بواشنطن كان أحيانا يعمل منه.

وفي ختام قمّة ثلاثية في المكسيك أمس الثلاثاء، قال بايدن للصحفيين، «لقد أبُلغت بما تمّ العثور عليه، وفوجئت عندما علمت أنّ وثائق متعلّقة بالحكومة نُقلت إلى ذاك المكتب، لكنّي لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق»، مشدّدا على أنّ محاميه «سيتعاونون بالكامل» خلال فحص هذه الوثائق، حسب وكالة «فرانس برس».

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