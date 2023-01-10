إيران تكثف قمع التظاهرات وسط تنديد من الأمم المتحدة بعقوبات الإعدام

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة، الثلاثاء، التشدد في معاقبة النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن طهران تسعى لسحق التظاهرات باستخدام عقوبة الإعدام سلاحا لتخويف المواطنين.

تشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية والتي تلزم النساء وضع الحجاب، بحسب «فرانس برس».

معاقبة صارمة لكل مخالفة لقانون وضع الحجاب

وبعد قرابة أربعة أشهر من الاحتجاجات نفذت خلالها إيران حكم الإعدام بأربعة أشخاص على ارتباط بالتظاهرات، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أن تنفيذ الإعدام من دون الإجراءات الواجبة «يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة».

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بعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة. ومع تواصل الاحتجاجات أصدر المدعي العام توجيهات «تلقت فيها الشرطة أمرا بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد»، وفق ما نقلت وكالة «مهر».

ونقلت مهر عن السلطة القضائية قولها إن «كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه إلى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة» المناسبة.

ارتفاع عدد عقوبات الإعدام

وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية عن صدور حكم بإعدام جواد روحي بعد إدانته بتهم «الإفساد في الأرض». وقال ميزان أونلاين إن روحي «كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في مدينة نوشهر (بشمال إيران) وحرض المواطنين وشجعهم على الشغب». كما دين بتهمة «الردة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه» و«تدمير وإحراق الممتلكات العامة».

والحكم الصادر في حقه قابل للاستئناف، ويرفع إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 18، جرى تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمين آخرين.

غير أن منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها أوسلو، تقول إن 109 محتجين معتقلين الآن حكم عليهم بالإعدام أو وجهت إليهم تهم يواجهون فيها احتمال الحكم عليهم بالإعدام.