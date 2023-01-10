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قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 08:55 مساء
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
توزيع مواد غذائية في ميكيلي، إثيوبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، الثلاثاء، بشأن أزمة الغذاء الكبيرة في منطقة الساحل والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، فيما يواجه أكثر من خمسة ملايين شخص إضافيين «انعدام أمن غذائي حادًا».

ومن بين العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة، نقص القمح والأسمدة الناجم عن الحرب في أوكرانيا وانعدام الأمن الإقليمي والتداعيات الخطرة المتزايدة لتغيُّر المناخ، وفق ما ذكر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة قدم إلى مجلس الأمن، بحسب «فرانس برس».

ونتيجة لذلك، يعاني أكثر من 18.6 مليون شخص «انعدام أمن غذائي حادًا»، في زيادة 5.6 مليون عن آخر تقرير صدر في يونيو. ومن بين هؤلاء، 2.1 مليون يواجهون «مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي»، كما أضاف التقرير، فيما كانت بوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا الأكثر تضررا.

«الوضع الإنساني» في وسط الساحل لا يزال خطرا 
وذكر التقرير أن «الوضع الإنساني، خصوصا في وسط الساحل، لا يزال خطرا وقد فاقمه ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، بالإضافة إلى كوارث مرتبطة بتغير المناخ نجمت عن هطول أمطار غزيرة وفيضانات وتلوث المياه».

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وأضاف «بقي وصول المساعدات الإنسانية محدودا، ما حرم الفئات السكانية الضعيفة من المساعدة الضرورية وعرّض العاملين في المجال الإنساني لأخطار متزايدة». وذكر التقرير أن تدهور الوضع الأمني، خصوصا في بوركينا فاسو ومالي، أدى إلى تفاقم المشكلة.

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