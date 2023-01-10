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«حزب الله» يدعو باريس لمعاقبة «شارلي إيبدو» بعد نشرها رسوما ناقدة لخامنئي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 04:33 مساء
«حزب الله» يدعو باريس لمعاقبة «شارلي إيبدو» بعد نشرها رسوما ناقدة لخامنئي
إيرانيون يرفعون علم حزب الله اللبناني خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية. (أرشيفية: أ ف ب)
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دعا حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان والمدعومة من طهران، باريس الثلاثاء إلى معاقبة القيمين على مجلة شارلي إيبدو بعد نشرها رسوماً كاريكاتورية اعتبرتها إيران مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

ونشرت المجلة الأربعاء رسوما كاريكاتورية لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، في إطار مسابقة أقامتها دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس، بحسب «فرانس برس».

 إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران
ولقيت الرسوم انتقادات لاذعة من طهران التي اعتبرتها «عملاً مهيناً وغير لائق». وأعلنت الخارجية الإيرانية الخميس إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران، وذلك كخطوة «أولى» في سياق الرد على نشر الرسوم، فبما قالت باريس إنها لم تتلق إشعاراً رسمياً بهذه الخطوة.

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وقال حزب الله في بيان «ندين وبشدة العمل القبيح الذي أقدمت عليه هذه المجلة» التي وصفها بـ«المشؤومة»، داعيا «الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمة بكاملها».

عدد خاص إحياء للذكرى السنوية للهجوم عليها
وأضاف «يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصل بين نزاعها السياسي مع إيران وبين السماح لمجلات وقحة كـشارلي إيبدو من النيل من مقدسات وكرامات المسلمين ومقاماتهم ورموزهم، وأن لا تكون شريكة في هذه الإساءة إليهم».

ونشرت المجلة الأسبوعية الفرنسية الرسوم في عدد خاص إحياء للذكرى السنوية لهجوم على مكاتبها في باريس في السابع من يناير 2015، نفذه مسلحان مرتبطان بتنظيم القاعدة، وقالا إنه كان انتقاما لنشرها رسوما كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للرسول محمد.

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