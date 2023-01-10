  • Alwasat News
Atwasat

17 قتيلا في بيرو خلال صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 08:13 صباحا
17 قتيلا في بيرو خلال صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن
صدامات بين أنصار الرئيس البيروفي المعزول بيدرو كاستيو وشرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرة في ليما، 10 نوفمبر 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

لقي 17 شخصا مصرعهم في خولياكا جنوب شرق بيرو، الإثنين، خلال صدامات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للرئيسة دينا بولوارتي، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وقال مصدر في مكتب أمين المظالم المحلي لوكالة «فرانس برس» إنه «تأكد مقتل 17 شخصا في بونو خلال اشتباكات دارت مع قوات إنفاذ القانون في محيط مطار خولياكا» بمنطقة إيمارا الواقعة في مقاطعة بونو التي تقطنها غالبية من السكان الأصليين للبلاد.

وكان منسق مكتب أمين المظالم في المدينة، نيفاردو انريكيز بارياليس، قد قال للوكالة في وقت سابق إن «هناك 12 جثة لقتلى الاشتباكات في المشرحة».

المتظاهرون يطالبون باستقالة الرئيسة
ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي، التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو، لكن البرلمان عينها مكانه عندما عزله في ديسمبر، ردا على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد.

- التظاهرات تتواصل في البيرو بعد شهر من وصول بولوارتي إلى الحكم

وبولوارتي هي سادس شخص يتولى الرئاسة خلال خمسة أعوام، في بلد يشهد أزمة سياسية مزمنة تشوبها اتهامات بالفساد، ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وحل البرلمان وإجراء انتخابات فورا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا

غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975

مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام ...
التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي وميهايلوفيتش

التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي وميهايلوفيتش
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟

إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على ...
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلاق محامي صحفيتين إيرانيتين مسجونتين بسبب تغطية وفاة مهسا أميني
إطلاق محامي صحفيتين إيرانيتين مسجونتين بسبب تغطية وفاة مهسا أميني
زوجة الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو تؤكد إدخاله المستشفى في الولايات المتحدة
زوجة الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو تؤكد إدخاله المستشفى في ...
زيلينسكي: قواتنا تصمد أمام هجمات أكثر شدة على سوليدار شرق أوكرانيا
زيلينسكي: قواتنا تصمد أمام هجمات أكثر شدة على سوليدار شرق ...
البيت الأبيض يندد بأحكام الإعدام الجديدة في إيران ويطالب «بوقفها فورا»
البيت الأبيض يندد بأحكام الإعدام الجديدة في إيران ويطالب «بوقفها ...
بايدن يبدي دعمه «الراسخ» للرئيس البرازيلي ويدعوه لزيارة البيت الأبيض مطلع الشهر المقبل
بايدن يبدي دعمه «الراسخ» للرئيس البرازيلي ويدعوه لزيارة البيت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
المزيد
الأمم المتحدة: إيران تستخدم عقوبة الإعدام لتخويف المواطنين
الأمم المتحدة: إيران تستخدم عقوبة الإعدام لتخويف المواطنين...
17 قتيلا في بيرو خلال صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن
17 قتيلا في بيرو خلال صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن...
الرئيس المكسيكي يطالب بايدن بإنهاء ازدراء واشنطن لأميركا اللاتينية
الرئيس المكسيكي يطالب بايدن بإنهاء ازدراء واشنطن لأميركا ......
بايدن يبدي دعمه «الراسخ» للرئيس البرازيلي ويدعوه لزيارة البيت الأبيض مطلع الشهر المقبل
بايدن يبدي دعمه «الراسخ» للرئيس البرازيلي ويدعوه لزيارة ......
البيت الأبيض يندد بأحكام الإعدام الجديدة في إيران ويطالب «بوقفها فورا»
البيت الأبيض يندد بأحكام الإعدام الجديدة في إيران ويطالب ......
المزيد