17 قتيلا في بيرو خلال صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 17 شخصا مصرعهم في خولياكا جنوب شرق بيرو، الإثنين، خلال صدامات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للرئيسة دينا بولوارتي، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وقال مصدر في مكتب أمين المظالم المحلي لوكالة «فرانس برس» إنه «تأكد مقتل 17 شخصا في بونو خلال اشتباكات دارت مع قوات إنفاذ القانون في محيط مطار خولياكا» بمنطقة إيمارا الواقعة في مقاطعة بونو التي تقطنها غالبية من السكان الأصليين للبلاد.

وكان منسق مكتب أمين المظالم في المدينة، نيفاردو انريكيز بارياليس، قد قال للوكالة في وقت سابق إن «هناك 12 جثة لقتلى الاشتباكات في المشرحة».

المتظاهرون يطالبون باستقالة الرئيسة

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي، التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو، لكن البرلمان عينها مكانه عندما عزله في ديسمبر، ردا على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد.

- التظاهرات تتواصل في البيرو بعد شهر من وصول بولوارتي إلى الحكم

وبولوارتي هي سادس شخص يتولى الرئاسة خلال خمسة أعوام، في بلد يشهد أزمة سياسية مزمنة تشوبها اتهامات بالفساد، ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وحل البرلمان وإجراء انتخابات فورا.