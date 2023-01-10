الرئيس المكسيكي يطالب بايدن بإنهاء ازدراء واشنطن لأميركا اللاتينية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نظيره الأميركي جو بايدن بأن تنهي الولايات المتحدة «ازدراءها» لأميركا اللاتينية.

وقال لوبيز أوبرادور، أمام الصحفيين في مستهل قمة ثنائية في مكسيكو الإثنين، «حان الوقت لإنهاء هذا النسيان، هذا التخلي، هذا الازدراء لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والذي يتعارض وسياسة حسن الجوار التي أطلقها عملاق الحرية الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «أيها الرئيس بايدن، بيدكم المفتاح لفتح العلاقات وتحسينها بشكل كبير بين كل دول القارة الأميركية».

بايدن: أنفقنا مليارات الدولارات على نصف الكرة الأرضية الغربي

ورد بايدن على مضيفه بالقول إنه «فقط خلال السنوات الخمس عشرة الماضية أنفقنا مليارات الدولارات في نصف الكرة الأرضية الغربي.. عشرات مليارات الدولارات»، مشددا على أن «الولايات المتحدة تقدم مساعدات خارجية أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة».

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وتابع بايدن «لسوء الحظ فإن مسؤوليتنا لا تقف عند حدود نصف الكرة الأرضية الغربي»، إذ إنها تشمل وسط أوروبا وآسيا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

ويزور بايدن المكسيك لحضور قمة «الأصدقاء الثلاثة» التي سينضم إليها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وهذه أول زيارة رسمية لبايدن إلى المكسيك بعد نحو عامين على توليه منصبه.