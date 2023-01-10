بايدن يبدي دعمه «الراسخ» للرئيس البرازيلي ويدعوه لزيارة البيت الأبيض مطلع الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أبدى الإثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دعم الولايات المتّحدة «الراسخ» للديموقراطية في البرازيل ودعاه لزيارته في البيت الأبيض في مطلع فبراير، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن أعرب خلال المكالمة الهاتفية عن «دعم الولايات المتّحدة الراسخ للديموقراطية البرازيلية»، وذلك غداة الهجوم الذي شنّه أنصار الرئيس اليميني المتطرّف السابق جايير بولسونارو على مراكز السلطة الرئيسية في برازيليا.

وأضاف البيان أنّ بايدن دعا لولا لزيارته في البيت الأبيض في «مطلع فبراير»، مشيراً إلى أنّ الرئيس البرازيلي قَبِل هذه الدعوة.

إدانة ثلاثية للهجوم على مراكز السلطة في البرازيل

وفي وقت سابق، دان بايدن ونظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هجوم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مراكز السلطة في بلاده، في بيان مشترك صدر أمس الإثنين.

- بايدن وترودو ولوبيز يدينون مهاجمة مؤسسات الحكم الديمقراطية في البرازيل

- استعادة السيطرة على مقار السلطة البرازيلية بعد هجوم لأنصار بولسونارو

- البيت الأبيض وأوروبا وفرنسا يدينون اقتحام مؤيدين للرئيس البرازيلي السابق مراكز للسلطة في البلاد

وأضاف القادة الثلاثة المجتمعون في مكسيكو سيتي يومي الإثنين والثلاثاء «نحن إلى جانب البرازيل بينما تدافع عن مؤسساتها الديموقراطية» و«نتطلع إلى العمل مع الرئيس لولا»، بحسب «فرانس برس».

اقتحام مقار السلطات الرئيسية في برازيليا

اقتحم مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الأحد، مقار السلطات الرئيسية في برازيليا، مبنى الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي متسببين بالكثير من الأضرار، حسبما تُظهر صور تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويحتج هؤلاء المتظاهرون على عودة اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل الأسبوع الماضي بعدما تقدم على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر.

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه سيستأنف العمل اعتبارا من اليوم الإثنين في مكاتبه في برازيليا غداة تعرضها ومقر الكونغرس والمحكمة العليا لهجوم من جانب المئات من أنصار سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.