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البيت الأبيض يندد بأحكام الإعدام الجديدة في إيران ويطالب «بوقفها فورا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 11:52 مساء
البيت الأبيض يندد بأحكام الإعدام الجديدة في إيران ويطالب «بوقفها فورا»
مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن الأمن القومي جيك ساليفان. (الإنترنت)
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ندّد البيت الأبيض، يوم الإثنين، بتنفيذ أحكام إعدام في إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دول أخرى للمطالبة «بوقف فوري» لأحكام الإعدام، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جايك ساليفان «نندد بإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والأحكام الجديدة الصادرة اليوم» في إشارة إلى شخصين أعدما السبت وثلاثة أحكام بالإعدام صدرت الاثنين.

وأضاف ساليفان «ننضم إلى شركاء لنا في العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه التجاوزات. وستحاسب إيران».

فرنسا تدين عمليات الإعدام في إيران
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي القائم بالأعمال الإيراني في باريس الإثنين «لإبلاغه بإدانتها الشديدة» لعمليات الإعدام وللقمع الحالي في إيران.

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وذكّرت الخارجية الفرنسية في بيان أنها قامت بذلك «عدة مرات عبر قنوات مختلفة مع السلطات الإيرانية»، مضيفة أنها «تابعت بأكبر قدر من الاهتمام الاعتصام الذي نظم يوم أمس أمام السفارة الفرنسية في طهران والذي لم يكن عفوياً»، بحسب «فرانس برس».

استدعتاء السفير الإيراني في برلين
كما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنها استدعت السفير الإيراني في برلين «مرة أخرى» للاحتجاج على إعدام رجلين مؤخرا على صلة بالتظاهرات التي أثارتها وفاة الشابّة مهسا أميني.

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