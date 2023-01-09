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زوجة الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو تؤكد إدخاله المستشفى في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 09:25 مساء
زوجة الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو تؤكد إدخاله المستشفى في الولايات المتحدة
الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو. (الإنترنت)
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أدخل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو المستشفى بسبب آلام في البطن، على ما قالت زوجته ميشيل الإثنين، غداة اقتحام المئات من أنصاره مقار السلطة في برازيليا.

وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى «أدفنت هلث سيليبريشن» للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا إلى حيث سافر الرئيس السابق قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 ديسمبر. وكتبت ميشيل بولسونارو على إنستغرام «يخضع (بولسونارو) للمراقبة في المستشفى بعد شعوره بانزعاج في البطن بسبب هجوم الطعن الذي تعرض له عام 2018» خلال حملته الرئاسية، بحسب «فرانس برس».

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